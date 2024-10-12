Хлестов оценил пристрастие Глушенкова к выпивке после матчей

Бывший спартаковец Дмитрий Хлестов прокомментировал пристрастие зенитовца Максима Глушенкова к алкоголю.
- Ранее нападающий «Зенита» Максим Глушенков заявил, что выпивает пару бутылок пива после игр.
– Как относитесь к пиву после матчей?
– Я думаю, что это даже лучше пиццы после игры, если приходится выбирать.
– Литр – это много или мало для профессионального футболиста в данном случае?
– Все зависит от конкретной игры – можно и литр выпить, а можно и пять.
- Глушенков в «Зените» с лета.
- Максим с 7 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.