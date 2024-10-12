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    • Хлестов оценил пристрастие Глушенкова к выпивке после матчей

    Хлестов оценил пристрастие Глушенкова к выпивке после матчей

    Бывший спартаковец Дмитрий Хлестов прокомментировал пристрастие зенитовца Максима Глушенкова к алкоголю.

    • Ранее нападающий «Зенита» Максим Глушенков заявил, что выпивает пару бутылок пива после игр.

    – Как относитесь к пиву после матчей?

    – Я думаю, что это даже лучше пиццы после игры, если приходится выбирать.

    – Литр – это много или мало для профессионального футболиста в данном случае?

    – Все зависит от конкретной игры – можно и литр выпить, а можно и пять.

    • Глушенков в «Зените» с лета.
    • Максим с 7 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (5)
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    FWSPM
    1728732470
    Еще один алкаш подьехал
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1728734832
    Пивной алкоголизм приводит к "бычьему" сердцу
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    Айболид
    1728735287
    Какое пристрастие ? Админ опять накидывает , чтобы местный свинарик потешить . Было бы у него "пристрастие" - он медосмотр завалил .
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    Интерес
    1728735913
    Пусть пьёт побольше,это пойдёт на пользу всему российскому футболу.
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