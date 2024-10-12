Хлестов оценил пристрастие Глушенкова к выпивке после матчей

Бывший спартаковец Дмитрий Хлестов прокомментировал пристрастие зенитовца Максима Глушенкова к алкоголю.

Ранее нападающий «Зенита» Максим Глушенков заявил, что выпивает пару бутылок пива после игр.

– Как относитесь к пиву после матчей?

– Я думаю, что это даже лучше пиццы после игры, если приходится выбирать.

– Литр – это много или мало для профессионального футболиста в данном случае?

– Все зависит от конкретной игры – можно и литр выпить, а можно и пять.