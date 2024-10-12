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    Глушенков рассказал о своей собаке за 150 тысяч рублей

    Нападающий «Зенита» Максим Глушенков рассказал о своей собаке породы мальтипу – помеси мальтийской болонки и пуделя.

    – У тебя есть собака, что за порода?

    – Мальтипу.

    – Это вот эта маленькая?

    – Ну нет, не сказал бы, что прямо маленькая.

    – Это мальтийская болонка?

    – Скорее всего, скрещенная с пуделем.

    – Как тебе с собакой?

    – Прикольно.

    – А кто больше с ней гуляет – ты или девушка?

    – Да вместе.

    – А кто по утрам гуляет?

    – Никто. Она на пеленку. У нее же не шерсть, а волосы, и если в снег ее не одевать – это все.

    Мы еще в Москве, в мае, когда снег пошел, пробовали, первая наша прогулка была, ветер – она вышла и такая – да ну... Домой. Сейчас одежду купим и посмотрим, как зимой будет. Может, дома будет.

    – А сколько стоит собака?

    – Я, получается, за 150 тысяч рублей купил. Но это мне ее везли с Калининграда, у заводчицы. А в Москве, думаю, точно такая же стоила бы 250-300 тысяч точно.

    – А за лям можно собаку купить?

    – По-моему, есть маленькие мальтипу, они вообще вот такие [показывает расстояние между большим и указательным пальцами, а затем между двумя указательными пальцами рук]. Миллион рублей стоит. Это ее в карман можно положить. Они живут недолго.

    • 25-летний Глушенков провел в этом сезоне 10 матчей, забил 9 голов, отдал 1 передачу. Сейчас он травмирован.
    • В начале лета главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин также сообщил, что завел щенка породы мальтипу.

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    Источник: YouTube-канал «СБГ ШОУ»

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    Комментарии (3)
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    fakeid
    1728731838
    краткое пособие, как разбить самое обычное часовое интервью на 20 новостей. давайте ещё про кроссовки тогда. он сказал, что не понимает футболистов, которые тратят по миллиону на новую пару.
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    Красногвардейчик
    1728733356
    Твои бы проблемы, большинству людей в России...у которых на хлеб не хватает, а не то что на золотую собаку....бедняга
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    Интерес
    1728735595
    Уберите это чудо,ему уже не до футбола.Хорошо,впрочем,что он в !"Зените",на пару с Соболем справятся с задачей утилизации. Но тупарю скажите,что ИЗ Калининграда,а не "С Калининграда". Вроде в центре России родился,а не на Окраине Вселенной.
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