Глушенков рассказал о своей собаке за 150 тысяч рублей

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков рассказал о своей собаке породы мальтипу – помеси мальтийской болонки и пуделя.

– У тебя есть собака, что за порода?

– Мальтипу.

– Это вот эта маленькая?

– Ну нет, не сказал бы, что прямо маленькая.

– Это мальтийская болонка?

– Скорее всего, скрещенная с пуделем.

– Как тебе с собакой?

– Прикольно.

– А кто больше с ней гуляет – ты или девушка?

– Да вместе.

– А кто по утрам гуляет?

– Никто. Она на пеленку. У нее же не шерсть, а волосы, и если в снег ее не одевать – это все.

Мы еще в Москве, в мае, когда снег пошел, пробовали, первая наша прогулка была, ветер – она вышла и такая – да ну... Домой. Сейчас одежду купим и посмотрим, как зимой будет. Может, дома будет.

– А сколько стоит собака?

– Я, получается, за 150 тысяч рублей купил. Но это мне ее везли с Калининграда, у заводчицы. А в Москве, думаю, точно такая же стоила бы 250-300 тысяч точно.

– А за лям можно собаку купить?

– По-моему, есть маленькие мальтипу, они вообще вот такие [показывает расстояние между большим и указательным пальцами, а затем между двумя указательными пальцами рук]. Миллион рублей стоит. Это ее в карман можно положить. Они живут недолго.