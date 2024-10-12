Глушенков рассказал о своей собаке за 150 тысяч рублей

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков рассказал о своей собаке породы мальтипу – помеси мальтийской болонки и пуделя.
– У тебя есть собака, что за порода?
– Мальтипу.
– Это вот эта маленькая?
– Ну нет, не сказал бы, что прямо маленькая.
– Это мальтийская болонка?
– Скорее всего, скрещенная с пуделем.
– Как тебе с собакой?
– Прикольно.
– А кто больше с ней гуляет – ты или девушка?
– Да вместе.
– А кто по утрам гуляет?
– Никто. Она на пеленку. У нее же не шерсть, а волосы, и если в снег ее не одевать – это все.
Мы еще в Москве, в мае, когда снег пошел, пробовали, первая наша прогулка была, ветер – она вышла и такая – да ну... Домой. Сейчас одежду купим и посмотрим, как зимой будет. Может, дома будет.
– А сколько стоит собака?
– Я, получается, за 150 тысяч рублей купил. Но это мне ее везли с Калининграда, у заводчицы. А в Москве, думаю, точно такая же стоила бы 250-300 тысяч точно.
– А за лям можно собаку купить?
– По-моему, есть маленькие мальтипу, они вообще вот такие [показывает расстояние между большим и указательным пальцами, а затем между двумя указательными пальцами рук]. Миллион рублей стоит. Это ее в карман можно положить. Они живут недолго.
- 25-летний Глушенков провел в этом сезоне 10 матчей, забил 9 голов, отдал 1 передачу. Сейчас он травмирован.
- В начале лета главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин также сообщил, что завел щенка породы мальтипу.