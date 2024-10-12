Глушенков – о кумире среди российских футболистов: «Я сам у себя»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопросы о своих кумирах в футболе.

– Кто был твоим кумиром в детстве?

– Месси.

– А из русских?

– Из русских? Я сам у себя.

– Можно еще было сказать, что папа.

– Ну, папа защитником был.

– А Аршавин, нет?

– Нет. Я, наверное, тогда не так футбол смотрел. Да в принципе так же, как и сейчас.