Глушенков – о кумире среди российских футболистов: «Я сам у себя»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопросы о своих кумирах в футболе.
– Кто был твоим кумиром в детстве?
– Месси.
– А из русских?
– Из русских? Я сам у себя.
– Можно еще было сказать, что папа.
– Ну, папа защитником был.
– А Аршавин, нет?
– Нет. Я, наверное, тогда не так футбол смотрел. Да в принципе так же, как и сейчас.
- 25-летний Максим Глушенков провел в этом сезоне 10 матчей, забил 9 голов, отдал 1 передачу. Сейчас он травмирован.
- Его отец Александр Глушенков известен по выступлениям за смоленский «Кристалл», «Смоленск» и брянское «Динамо».