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    • Глушенков – о кумире среди российских футболистов: «Я сам у себя»

    Глушенков – о кумире среди российских футболистов: «Я сам у себя»

    Нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопросы о своих кумирах в футболе.

    – Кто был твоим кумиром в детстве?

    – Месси.

    – А из русских?

    – Из русских? Я сам у себя.

    – Можно еще было сказать, что папа.

    – Ну, папа защитником был.

    – А Аршавин, нет?

    – Нет. Я, наверное, тогда не так футбол смотрел. Да в принципе так же, как и сейчас.

    • 25-летний Максим Глушенков провел в этом сезоне 10 матчей, забил 9 голов, отдал 1 передачу. Сейчас он травмирован.
    • Его отец Александр Глушенков известен по выступлениям за смоленский «Кристалл», «Смоленск» и брянское «Динамо».

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    Источник: YouTube-канал «СБГ ШОУ»

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    Комментарии (7)
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    NewLife
    1728728862
    Сколько серий еще осталось в этой телеграм опере ?
    Ответить
    NewLife
    1728729275
    "Я сам у себя." Не скромничай, нарцисс. Ты кумир у меня тоже, твой портрет весит над моей кроватью в палате № 6, рядом с Мостовым.
    Ответить
    vladik12
    1728729451
    Ска, он похлеще Дзюбиньо, походу.
    Ответить
    erybov1965
    1728729494
    Вот теперь мне все ясно,если он не лукавит.Чужая душа потемки.
    Ответить
    fakeid
    1728731118
    я понимаю, что хрякам смотреть этот выпуск незачем, а я посмотрел. обычное интервью, его спрашивают - он отвечает. всё, ничего такого там нет. сказал, что может выпить после игры 2⨯0,5л пива - и понеслось! футболисты, бывшие футболисты, мостовые, губерниевы, тренеры, врачи, кто там ещё - всем нужно высказаться. даже мудацкие желтушники всё извратили, стали постить заголовки о ПРИСТРАСТИИ глушенкова к алкоголю. мля, какие же вы конченные. жду заголовка "в госдуме прокомментировали пристрастие глушенкова к алкоголю", кажется из этого дурдома ещё не поступало комментариев по данной резонансной теме. а ведь он реально только сказал, что может выпить после игры 2 бутылки по 0,5 пива. этого оказалось достаточно, все сразу с цепи сорвались.
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    Интерес
    1728736038
    Правильно,футбол-это заработок,а забав и удовольствий и так хватает.Лучше с ******* погулять,погонять на суперкаре,пива попить.
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