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    • Губерниев раскритиковал Глушенкова, пьющего алкоголь после игр

    Губерниев раскритиковал Глушенкова, пьющего алкоголь после игр

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что футболистам некорректно рассказывать об употреблении алкоголя.

    Ранее нападающий «Зенита» Максим Глушенков заявил, что выпивает пару бутылок пива после игр.

    «Мы знаем, что футболисты выпивают пиво. Главное, чтобы Глушенков не перешeл с пива на водку с виски.

    Нужно задать вопрос «Зениту». С моей точки зрения, футболист должен сеять разумное, доброе, вечное, а не рассказывать про алкоголь всей стране», – отметил Губерниев.

    • Глушенков в «Зените» с лета.
    • Максим с 7 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
    • Игрок сейчас травмирован.

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    Источник: Metaratings

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