Глушенков описал Соболева одним матерным словом

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков оценил поведение фанатов в отношении летнего новичка команды Александра Соболева.

Болельщики оскорбляют экс-спартаковца.

– Куча слухов ходит, что в команде все такие: чего, какой Соболев?

– Да не, бред.

– Никто не отказывался с ним сидеть рядом?

– Да это вообще откуда взяли? Это взяли в выходные дни: там кто-то в Турции был, кто-то в Дубай, наверное, улетел отдыхать.

– Главная претензия – что он был лицом «Спартака», лидером, в драке против «Зенита» участвовал. Вот к вам приходит игрок с таким реноме, вам в коллективе параллельно? Типа пришел и пришел – мы тут все на работе.

– Да, пришел, мы теперь все в одной команде, в одной лодке плывем.

– За одни премиальные работаете.

– Конечно. Думаю, время пройдет, он наберет форму и будет помогать нам еще больше.

– А оскорбления с трибун на него как-то влияют?

– Думаю, нет. Насколько я знаю, он примерно по характеру такой же, как и я, и не обращает внимания на все, что происходит за полем.

– Можно это назвать емким русским словом *** [пофигист]?

– Да. Он к этому спокойно отнесется и все докажет на поле.

– А твой пофигизм – это врожденное или приобретенное?

– Думаю, приобретенное.

– Че там, покричат и успокоятся?

– Да.