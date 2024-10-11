Глушенков описал Соболева одним матерным словом

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков оценил поведение фанатов в отношении летнего новичка команды Александра Соболева.
- Болельщики оскорбляют экс-спартаковца.
– Куча слухов ходит, что в команде все такие: чего, какой Соболев?
– Да не, бред.
– Никто не отказывался с ним сидеть рядом?
– Да это вообще откуда взяли? Это взяли в выходные дни: там кто-то в Турции был, кто-то в Дубай, наверное, улетел отдыхать.
– Главная претензия – что он был лицом «Спартака», лидером, в драке против «Зенита» участвовал. Вот к вам приходит игрок с таким реноме, вам в коллективе параллельно? Типа пришел и пришел – мы тут все на работе.
– Да, пришел, мы теперь все в одной команде, в одной лодке плывем.
– За одни премиальные работаете.
– Конечно. Думаю, время пройдет, он наберет форму и будет помогать нам еще больше.
– А оскорбления с трибун на него как-то влияют?
– Думаю, нет. Насколько я знаю, он примерно по характеру такой же, как и я, и не обращает внимания на все, что происходит за полем.
– Можно это назвать емким русским словом *** [пофигист]?
– Да. Он к этому спокойно отнесется и все докажет на поле.
– А твой пофигизм – это врожденное или приобретенное?
– Думаю, приобретенное.
– Че там, покричат и успокоятся?
– Да.
- Соболев куплен у «Спартака» за 10 миллионов евро.
- Александр забил за «Зенит» 1 гол в официальном матче.