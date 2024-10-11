Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Глушенков описал Соболева одним матерным словом

    Нападающий «Зенита» Максим Глушенков оценил поведение фанатов в отношении летнего новичка команды Александра Соболева.

    • Болельщики оскорбляют экс-спартаковца.

    – Куча слухов ходит, что в команде все такие: чего, какой Соболев?

    – Да не, бред.

    – Никто не отказывался с ним сидеть рядом?

    – Да это вообще откуда взяли? Это взяли в выходные дни: там кто-то в Турции был, кто-то в Дубай, наверное, улетел отдыхать.

    – Главная претензия – что он был лицом «Спартака», лидером, в драке против «Зенита» участвовал. Вот к вам приходит игрок с таким реноме, вам в коллективе параллельно? Типа пришел и пришел – мы тут все на работе.

    – Да, пришел, мы теперь все в одной команде, в одной лодке плывем.

    – За одни премиальные работаете.

    – Конечно. Думаю, время пройдет, он наберет форму и будет помогать нам еще больше.

    – А оскорбления с трибун на него как-то влияют?

    – Думаю, нет. Насколько я знаю, он примерно по характеру такой же, как и я, и не обращает внимания на все, что происходит за полем.

    – Можно это назвать емким русским словом *** [пофигист]?

    – Да. Он к этому спокойно отнесется и все докажет на поле.

    – А твой пофигизм – это врожденное или приобретенное?

    – Думаю, приобретенное.

    – Че там, покричат и успокоятся?

    – Да.

    • Соболев куплен у «Спартака» за 10 миллионов евро.
    • Александр забил за «Зенит» 1 гол в официальном матче.

    Новости по теме
    Глава «Зенита» прокомментировал пристрастие Глушенкова к алкоголю 13
    Глушенков недоволен работой российских журналистов 6
    Реакция Мостового на пристрастие Глушенкова к алкоголю 10
    Источник: Спортс

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:13
    Рекомендуем
    Комментарии (12)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    qwertyйцукен
    1728667185
    Глушенков описал Соболева одним матерным словом==== Прикольно.Даже Бомба слово пох.уист звездочками закрывает.Стыдливые такие.
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1728667294
    Чего то сегодня очень много этого губастого - не к добру.
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1728668799
    Журналюга задаёт хамские и провокационные вопросы, пытаясь Глушенкова вывести из себя. Похоже на Зенитовского форварда идёт заказная травля. Гыгыгы
    Ответить
    erybov1965
    1728669038
    Если это приобретенное,то есть надежа,а если врожденное - ничего хорошего не получится уже.
    Ответить
    serhio80
    1728669445
    Глушенкова проверьте на запрещённые вещества)
    Ответить
    волчарик
    1728670014
    Все как обычно , матюгнулся журналист а виноват Глушенков .
    Ответить
    Опорник1984
    1728671885
    Развалят они зинаиду . как пить дать.
    Ответить
    Интерес
    1728673905
    Хоть бы фамилию идиота,ведущего интервью,назвали.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 