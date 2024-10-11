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    Глушенков недоволен работой российских журналистов

    Форварду «Зенита» Максиму Глушенкову не нравится работа российских спортивных журналистов. Об этом он заявил на ютуб-канале «СБГ Шоу».

    – Про тебя московские журналисты говорят: наглый, дерзкий и все такое.

    – Если журналисты такое говорят, то, конечно. Если люди одно и то же спрашивают... Или когда приходят в микст-зону и спрашивают всякую чушь...

    – А что надо спрашивать? Победный матч, не берем поражение, когда мимо проходите. Но что надо спрашивать, чтобы не выбесить футболиста?

    – Да при чем тут выбесить? Сам факт вопросов. Вы же стоите после какой-то игры. По игре задавайте. А не как когда ты идешь, и тебе: «Че, когда в «Барселону» перейдешь?» Ну и что, типа?

    – Интересно же. Вот что по игре «Зенита» с ЦСКА спрашивать было?

    – Да просто по игре. Не когда в «Барсу» перейдешь же. У Дзюбы в «Локомотиве» была ситуация: человек идет и всякую хрень спрашивает.

    Какой-то чудак. Зачем? Просто вывести человека на эмоции, чтобы он тебя послал?

    Нуралы Алип хотел втащить [журналисту]. А тебе хотелось реально?

    – Да не, чего на них внимание обращать?

    – А сказать пресс-службе: уберите его нахер.

    – Я же просто мимо прохожу. Если свои просят сказать пару слов после хорошего матча – да.

    – Ты говоришь, что устаешь от интервью. А сейчас у тебя больше внимания же стало.

    – Одно и то же спрашивают. Смысл давать интервью постоянно? Надо же как-то прикормить. Если только своим, а так – все, полгода перерыв.

    – После твоих слов о сборной был скандал. А ты просто такой человек прямой или потроллить хочешь?

    – Потроллить – нет, просто прямой человек.

    • Глушенков в «Зените» с лета.
    • Максим с 7 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
    • Игрок сейчас травмирован.

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    Источник: Спортс

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    Сегодня, 18:31
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Cleaner
    1728661808
    Глушенков стал главным ЗВЕЗДУНОМ российского футбола! Вот что переход в питерский ЗЕНИТ с людьми делает!!!...)))
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    val69
    1728663072
    Ой, дураааак... Где таких делают, заткнуть бы ту дыру....
    Ответить
    Нуф-Нуф
    1728663268
    Зарвавшийся сопляк. Карьера скоро закончится.
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    Интерес
    1728663280
    Быдло спрашивает,аналог отвечает .Почему только "московские",если половина говорящих в Москве-на службе Газпром-Медиа? Эти хвалят взахлёб,за всё,что есть,и чего нету.
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