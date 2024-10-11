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    Врач прокомментировала пристрастие Глушенкова к алкоголю

    Нутрициолог Александра Степаненко оценила пристрастие нападающего «Зенита» Максима Глушенкова к пиву.

    «С пивом он, конечно, погорячился. Но он опытный футболист, знает, наверное, как восстанавливаться лучше. Для здоровья, естественно, лучше не выпивать пиво, полезнее будет выпить изотоник, например.

    Что лучше: пиво или кола? В коле просто больше сахара. Если он пьет пиво и его организм способен выдержать такую нагрузку, то, возможно, это лучше, чем пить колу. В пиве даже витамины есть», – сказала Степаненко.

    • Глушенков в «Зените» с лета.
    • Максим с 7 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
    • Игрок сейчас травмирован.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (16)
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    FWSPM
    1728658081
    Мало того что тупой как пробка еще и бухариком оказался
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    alex1951
    1728659313
    Есть такой анекдот .....Приходит бухарик (скажем условно -Глушенков) к наркологу И говорит:Меня что-то стали чёртики посещать ....и тут же - во,смотрите опять на меня залезли и давай на лепилу сбрасывать....а тот ...а на меня зачем,на меня зачем...))))
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1728659695
    Так он еще и алкаш.
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    subbotaspartak
    1728659986
    В пиве даже витамины есть»,... надо жене показать
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    Enter2006
    1728661882
    Такс.. пятница, вечер... нужно сходить за витаминами)
    Ответить
    alkolesnikowop
    1728662144
    Зачем вы ведётесь на телеграм-каналы, группы и прочую ерунду по прогнозам? Есть же надёжный и проверенный годами сервис. В любом поиске найдёте по фразе: «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ сюжет показывал.
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    val69
    1728662205
    Если это правда, то писец.. через пару лет - Сочи, Оренбург...
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    Enter2006
    1728662232
    В банке пива содержится много железа, на то она и банка пива ))
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    Mirak92
    1728663286
    После спорт зала, пинту темного полезно для мышц. Если он **...ит по 3-4 литра, тогда пзц
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    NewLife
    1728664685
    "В пиве даже витамины есть" В Джин-тонике наверное, тоже))
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