Врач прокомментировала пристрастие Глушенкова к алкоголю

Нутрициолог Александра Степаненко оценила пристрастие нападающего «Зенита» Максима Глушенкова к пиву.

«С пивом он, конечно, погорячился. Но он опытный футболист, знает, наверное, как восстанавливаться лучше. Для здоровья, естественно, лучше не выпивать пиво, полезнее будет выпить изотоник, например.

Что лучше: пиво или кола? В коле просто больше сахара. Если он пьет пиво и его организм способен выдержать такую нагрузку, то, возможно, это лучше, чем пить колу. В пиве даже витамины есть», – сказала Степаненко.