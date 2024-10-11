Жирков раскрыл количество своих авто

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков рассказал о своем автопарке.
– Есть ли у вас покупка, о которой вы жалеете?
– Я всегда жалею, когда покупаю машины – через три года эта же машина выходит в рестайлинге или новая, и я думаю: «А нафига я вообще ее купил?» Но всегда покупаю и всегда потом жалею.
– У вас так много машин?
– Четыре. Недавно новую машину купил и разбил сразу – попал в ДТП, ее шесть месяцев делали.
- Сейчас экс-защитник учится на тренера в академии РФС.
- Он закончил карьеру в феврале 2023-го.
- За ЦСКА Жирков выступал с 2004 по 2009 год.