Жирков раскрыл количество своих авто

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков рассказал о своем автопарке.

– Есть ли у вас покупка, о которой вы жалеете?

– Я всегда жалею, когда покупаю машины – через три года эта же машина выходит в рестайлинге или новая, и я думаю: «А нафига я вообще ее купил?» Но всегда покупаю и всегда потом жалею.

– У вас так много машин?

– Четыре. Недавно новую машину купил и разбил сразу – попал в ДТП, ее шесть месяцев делали.