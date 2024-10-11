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    • Глушенков – о хейтерах: «Ко всякому говну с позитивом отношусь, вообще по барабану»

    Глушенков – о хейтерах: «Ко всякому говну с позитивом отношусь, вообще по барабану»

    Нападающий «Зенита» Максима Глушенков на ютуб-канале «СБГ Шоу» высказался о хейтерах.

    – С переходом в «Зенит» больше хейта у тебя стало?

    – Да ко всякому говну, говорю, с позитивом отношусь. Вообще по барабану.

    – Спартаковская публика достаточно ранимая. Ты про «Спартак» говорил, чтобы их позлить? Или просто так резко было – бам?

    – Да, может, и было, и че?

    – То есть тебе, по сути, *** [пофиг]?

    – Да.

    – А что тебе в соцсетях самое жесткое прилетало?

    – Да так, по мелочи.

    – Всякие нехорошие слова, «иуда» там?

    – Да, было. Клоун.

    – Но ты отвечаешь болельщикам.

    – Иногда посмеяться можно.

    • 25-летний Максим принадлежал «Спартаку» в 2019-2022 годах.
    • За это время игрок трижды уходил в аренду и провел за москвичей в РПЛ 11 матчей.
    • Сейчас Глушенков с 7 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.

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    Источник: Спортс

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    Комментарии (5)
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    ziborock
    1728653996
    Клоун теперь еще и претендует на звание "гавно"!)))
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    shahor
    1728654084
    Здоровый подход к жизни у Глушенкова.Просто молодец!Респект.
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    FRZZ
    1728654582
    Что за лексикон??? Родители плохо его воспитали.
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    val69
    1728656058
    Походу, гуано он сам.. Такое лепить... Осудите меня все, но я хочу, чтоб он обосрался по полной... Здоровья это не касается...
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