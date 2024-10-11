Глушенков – о хейтерах: «Ко всякому говну с позитивом отношусь, вообще по барабану»

Нападающий «Зенита» Максима Глушенков на ютуб-канале «СБГ Шоу» высказался о хейтерах.

– С переходом в «Зенит» больше хейта у тебя стало?

– Да ко всякому говну, говорю, с позитивом отношусь. Вообще по барабану.

– Спартаковская публика достаточно ранимая. Ты про «Спартак» говорил, чтобы их позлить? Или просто так резко было – бам?

– Да, может, и было, и че?

– То есть тебе, по сути, *** [пофиг]?

– Да.

– А что тебе в соцсетях самое жесткое прилетало?

– Да так, по мелочи.

– Всякие нехорошие слова, «иуда» там?

– Да, было. Клоун.

– Но ты отвечаешь болельщикам.

– Иногда посмеяться можно.