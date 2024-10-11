Глушенков – о хейтерах: «Ко всякому говну с позитивом отношусь, вообще по барабану»

Нападающий «Зенита» Максима Глушенков на ютуб-канале «СБГ Шоу» высказался о хейтерах.
– С переходом в «Зенит» больше хейта у тебя стало?
– Да ко всякому говну, говорю, с позитивом отношусь. Вообще по барабану.
– Спартаковская публика достаточно ранимая. Ты про «Спартак» говорил, чтобы их позлить? Или просто так резко было – бам?
– Да, может, и было, и че?
– То есть тебе, по сути, *** [пофиг]?
– Да.
– А что тебе в соцсетях самое жесткое прилетало?
– Да так, по мелочи.
– Всякие нехорошие слова, «иуда» там?
– Да, было. Клоун.
– Но ты отвечаешь болельщикам.
– Иногда посмеяться можно.
- 25-летний Максим принадлежал «Спартаку» в 2019-2022 годах.
- За это время игрок трижды уходил в аренду и провел за москвичей в РПЛ 11 матчей.
- Сейчас Глушенков с 7 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.