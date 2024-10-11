Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Селихов ответил, считает ли Россию футбольной страной

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов оценил популярность футбола в России.

    – Думаю, уровень российского футбола упал. Тогда другие легионеры были.

    Мне кажется, качество поменялось – тоже упало. Вспомните, какие легионеры играли у нас [в сезоне-2016/17] и какие сейчас – при всем уважении.

    – Только в легионерах проблема?

    – Еще сейчас нет еврокубков. Может, на их фоне мы бы что-то показали и при этом росли.

    Понятное дело, что есть поколение одно, есть другое. Конечно, таланты всегда будут появляться. Не буду называть фамилии, но они есть.

    Считаю, Россия – футбольная страна.

    • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
    • На октябрьский сбор сборная России не нашла соперников.
    • В ноябре команда планирует сыграть с Сирией и Туркменистаном.

    Новости по теме
    Селихов: «Еще в «Спартаке» было видно, что у Глушенкова есть все качества большого игрока» 3
    Селихов двумя словами описал Виллиана Жозе 4
    Селихов предложил создать в России еще один турнир 4
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:04
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1728650592
    Ты не про легионеров рассказывай! А вы имеете отношение к снижению уровня футбола в России,или только деньги за плохую работу получаете? Огромные деньги.Получается,что незаслуженные.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 