Селихов ответил, считает ли Россию футбольной страной

Вратарь «Спартака» Александр Селихов оценил популярность футбола в России.
– Думаю, уровень российского футбола упал. Тогда другие легионеры были.
Мне кажется, качество поменялось – тоже упало. Вспомните, какие легионеры играли у нас [в сезоне-2016/17] и какие сейчас – при всем уважении.
– Только в легионерах проблема?
– Еще сейчас нет еврокубков. Может, на их фоне мы бы что-то показали и при этом росли.
Понятное дело, что есть поколение одно, есть другое. Конечно, таланты всегда будут появляться. Не буду называть фамилии, но они есть.
Считаю, Россия – футбольная страна.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
- На октябрьский сбор сборная России не нашла соперников.
- В ноябре команда планирует сыграть с Сирией и Туркменистаном.