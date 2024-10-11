Селихов ответил, считает ли Россию футбольной страной

Вратарь «Спартака» Александр Селихов оценил популярность футбола в России.

– Думаю, уровень российского футбола упал. Тогда другие легионеры были.

Мне кажется, качество поменялось – тоже упало. Вспомните, какие легионеры играли у нас [в сезоне-2016/17] и какие сейчас – при всем уважении.

– Только в легионерах проблема?

– Еще сейчас нет еврокубков. Может, на их фоне мы бы что-то показали и при этом росли.

Понятное дело, что есть поколение одно, есть другое. Конечно, таланты всегда будут появляться. Не буду называть фамилии, но они есть.

Считаю, Россия – футбольная страна.