Мостовой заявил о срыве стажировки в «Спартаке»

Бывший спартаковец Александр Мостовой рассказал о состоянии здоровья. Стажировки в «Спартаке», скорее всего, не будет.

Неделю назад его экстренно госпитализировали и прооперировали.

Причина хирургического вмешательства – камни в почках.

Мостовой до сих пор находится в больнице.

«Чувствую себя уже лучше, спасибо. Но пока нахожусь в больнице, еще не знаю, когда выпишут. Главное – чтобы проблема не повторялась, а у меня, видите, снова дает о себе знать, к сожалению.

Стажировка в «Спартаке»? Скорее всего, сорвалась. Ничего, может быть, в следующий раз удастся договориться. Пока я ни с кем об этом не говорил в клубе. Обидно ли? Да ладно, ничего страшного. Здоровье важнее», – сказал Мостовой.