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    Мостовой заявил о срыве стажировки в «Спартаке»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой рассказал о состоянии здоровья. Стажировки в «Спартаке», скорее всего, не будет.

    • Неделю назад его экстренно госпитализировали и прооперировали.
    • Причина хирургического вмешательства – камни в почках.
    • Мостовой до сих пор находится в больнице.

    «Чувствую себя уже лучше, спасибо. Но пока нахожусь в больнице, еще не знаю, когда выпишут. Главное – чтобы проблема не повторялась, а у меня, видите, снова дает о себе знать, к сожалению.

    Стажировка в «Спартаке»? Скорее всего, сорвалась. Ничего, может быть, в следующий раз удастся договориться. Пока я ни с кем об этом не говорил в клубе. Обидно ли? Да ладно, ничего страшного. Здоровье важнее», – сказал Мостовой.

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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