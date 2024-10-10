Андрей Мостовой сделал заявление о своем будущем в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что, скорее всего, покинет петербургский клуб только в одном случае.
– Ты недавно сыграл 150-й матч за «Зенит». Осознаешь, насколько это большая цифра?
– Большая, да. Я еще видел статистику по голам. Я там на 50-м, что ли, месте в истории «Зенита»... Можно немножко забить и выше подняться.
– Помимо «Зенита» российские клубы вообще не рассматриваешь? Только Европа?
– Наверное, только Европа, да. Хотелось бы такой маршрут. Но не буду загадывать, не хочу рассказывать в интервью о своих планах.
Я много об этом говорил. Ну а там, как сложится, поживем – увидим.
- В ноябре Мостовому исполнится 27 лет.
- В составе «Зенита» он забил 26 голов и сделал 13 ассистов в 150 матчах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2027 года.
- Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.