Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Андрей Мостовой сделал заявление о своем будущем в «Зените»

    Андрей Мостовой сделал заявление о своем будущем в «Зените»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что, скорее всего, покинет петербургский клуб только в одном случае.

    – Ты недавно сыграл 150-й матч за «Зенит». Осознаешь, насколько это большая цифра?

    – Большая, да. Я еще видел статистику по голам. Я там на 50-м, что ли, месте в истории «Зенита»... Можно немножко забить и выше подняться.

    – Помимо «Зенита» российские клубы вообще не рассматриваешь? Только Европа?

    Наверное, только Европа, да. Хотелось бы такой маршрут. Но не буду загадывать, не хочу рассказывать в интервью о своих планах.

    Я много об этом говорил. Ну а там, как сложится, поживем – увидим.

    • В ноябре Мостовому исполнится 27 лет.
    • В составе «Зенита» он забил 26 голов и сделал 13 ассистов в 150 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2027 года.
    • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

    Новости по теме
    Андрей Мостовой объяснил, почему болельщики оскорбляют «Зенит» 1
    Андрей Мостовой анонсировал «избиение» Соболева на тренировке «Зенита» 4
    16 номинантов на премию «Джентльмен года»-2024 5
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:23
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Cleaner
    1728560913
    Мостовой, иди в Спартак. Там тренер хороший и атмосферно!!!...)))
    Ответить
    7:1
    1728562924
    скорее всего окажется в каком-нибудь французском середняке в итоге. что не совсем плохо.
    Ответить
    zigbert
    1728563062
    В основном в Зените он занимается тем чтобы стать игроком основного состава.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 