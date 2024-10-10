Ерохин отреагировал на статус джокера «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о своем статусе в петербургской команде.

– Вас сейчас часто называют джокером команды, который удачно выходит на замену. Неважно, сколько времени ему дают, он все равно приносит результат: забивает голы, отдает передачи. Как вам такая роль и считаете ли вы себя таковым?

– У нас в команде 25-26 футболистов, и каждый вносит свой вклад, каждый старается отдаваться на максимум. Я думаю, что в определенные периоды сезона, а он длинный, каждый внесет и частичку души, и того, что он может на футбольном поле.

Поэтому каждого из нас можно назвать и джокером, и тем футболистом, который вносит свой вклад. Я думаю, это относится к каждому из нашей команды.