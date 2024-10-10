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    Ерохин отреагировал на статус джокера «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о своем статусе в петербургской команде.

    – Вас сейчас часто называют джокером команды, который удачно выходит на замену. Неважно, сколько времени ему дают, он все равно приносит результат: забивает голы, отдает передачи. Как вам такая роль и считаете ли вы себя таковым?

    – У нас в команде 25-26 футболистов, и каждый вносит свой вклад, каждый старается отдаваться на максимум. Я думаю, что в определенные периоды сезона, а он длинный, каждый внесет и частичку души, и того, что он может на футбольном поле.

    Поэтому каждого из нас можно назвать и джокером, и тем футболистом, который вносит свой вклад. Я думаю, это относится к каждому из нашей команды.

    • 34-летний Ерохин в «Зените» с 2017 года.
    • В этом сезоне хавбек забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 14 матчах.
    • Его контракт с клубом истекает следующим летом.

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    Источник: сайт «Зенита»

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