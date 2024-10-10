Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Карпукас выбрал главную легенду «Локомотива»: «Назову своего земляка»

    Карпукас выбрал главную легенду «Локомотива»: «Назову своего земляка»

    Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас назвал главную легенду московского клуба.

    – Кто для вас главная легенда «Локомотива»?

    – Я назову своего земляка. Он тоже из Барнаула. Это Алексей Смертин. Он был хорошим футболистом.

    – Какие футболисты вам больше импонируют: креативные или более жесткие по своей манере игры?

    – Больше нравятся креативные и техничные. Они больше цепляют.

    – Такие, как Батраков, Глушенков?

    – Да. В футболистов с такими качествами болельщики больше влюбляются.

    • Смертин выступал за «Локо» с 1999 по 2000 год, провел 51 матч, забил 8 голов и сделал 5 ассистов.
    • После завершения карьеры он поиграл за «Локомотив» в пляжном футболе.
    • Впоследствии он занимал в клубе посты советника президента по селекционной политике и вице-президента по аналитической работе и спорту.

    Новости по теме
    Экс-президент «Локомотива» не верит в чемпионство команды 2
    Сильянов охарактеризовал Карпина
    В РПЛ определили лучшего игрока сентября 3
    Источник: «Евро-футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:36
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    The only one
    1728554007
    ну не знаю...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 