Карпукас выбрал главную легенду «Локомотива»: «Назову своего земляка»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас назвал главную легенду московского клуба.

– Кто для вас главная легенда «Локомотива»?

– Я назову своего земляка. Он тоже из Барнаула. Это Алексей Смертин. Он был хорошим футболистом.

– Какие футболисты вам больше импонируют: креативные или более жесткие по своей манере игры?

– Больше нравятся креативные и техничные. Они больше цепляют.

– Такие, как Батраков, Глушенков?

– Да. В футболистов с такими качествами болельщики больше влюбляются.