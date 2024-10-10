Карпукас выбрал главную легенду «Локомотива»: «Назову своего земляка»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас назвал главную легенду московского клуба.
– Кто для вас главная легенда «Локомотива»?
– Я назову своего земляка. Он тоже из Барнаула. Это Алексей Смертин. Он был хорошим футболистом.
– Какие футболисты вам больше импонируют: креативные или более жесткие по своей манере игры?
– Больше нравятся креативные и техничные. Они больше цепляют.
– Такие, как Батраков, Глушенков?
– Да. В футболистов с такими качествами болельщики больше влюбляются.
- Смертин выступал за «Локо» с 1999 по 2000 год, провел 51 матч, забил 8 голов и сделал 5 ассистов.
- После завершения карьеры он поиграл за «Локомотив» в пляжном футболе.
- Впоследствии он занимал в клубе посты советника президента по селекционной политике и вице-президента по аналитической работе и спорту.