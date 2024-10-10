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    Экс-президент «Локомотива» не верит в чемпионство команды

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что московская команда не выиграет РПЛ в сезоне‑2024/25.

    «Локомотив» хорошо выглядит в этом сезоне, но не думаю, что по итогам чемпионата команда займет первое место. Считаю, что чемпионом станет «Зенит». У петербуржцев очень стабильная игра и длинная скамейка, на дистанции «Зенита» стабильнее остальных команд. У «сине‑бело‑голубых» по ходу сезона меньше срывов.

    А вот за второе‑третье места железнодорожники вполне могут побороться. И в начале сезона в это мало кто верил. Нужно отдать должное тренерскому штабу, команда сейчас на ходу. Если не будет травм, если ничего не сломается, то «Локомотив» должен попасть в тройку», – сказал Наумов.

    • После 11 туров «Локо» идет на 2-м месте в РПЛ с 27 очками.
    • Лидирующему «Краснодару» они уступают только по дополнительным показателям.
    • Команда не становилась чемпионом с 2018 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    The only one
    1728547679
    Поэтому он и бывший президент клуба. В свой клуб надо верить всегда.
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