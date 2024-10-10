Экс-президент «Локомотива» не верит в чемпионство команды

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что московская команда не выиграет РПЛ в сезоне‑2024/25.

«Локомотив» хорошо выглядит в этом сезоне, но не думаю, что по итогам чемпионата команда займет первое место. Считаю, что чемпионом станет «Зенит». У петербуржцев очень стабильная игра и длинная скамейка, на дистанции «Зенита» стабильнее остальных команд. У «сине‑бело‑голубых» по ходу сезона меньше срывов.

А вот за второе‑третье места железнодорожники вполне могут побороться. И в начале сезона в это мало кто верил. Нужно отдать должное тренерскому штабу, команда сейчас на ходу. Если не будет травм, если ничего не сломается, то «Локомотив» должен попасть в тройку», – сказал Наумов.