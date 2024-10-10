Жирков призвал к реформе системы образования в России

Юрий Жирков считает, что в российских школах нужно отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ).
– Вы увлекаетесь историей и даже коллекционируете вещи времен Великой Отечественной войны. Есть ли у вас ощущение, что новое поколение не знает истории?
– Спрашиваю у своих детей, что они проходят, – как-то увиливают от ответа. Ничего толком сказать не могут. Но у старшего сына в принципе хороший уровень знания истории. Он вовлечен в это.
– Сейчас преподают слабее, чем раньше?
– Этому надо не только в школе учить, но и самому покупать книги, интересоваться. Если человеку не нравится, он читать не будет. Будет чем-то другим занят.
Таких людей много. Каждый занимается своим. Кто-то биологией, например. Или ТикТоком (смеется).
– Советский троечник умнее современного отличника?
– Да нет, в школе бываю часто на собраниях. Много отличников, кому дают грамоты. Так что поспорил бы с этим.
– Смотря на своих детей, что, как вы думаете, надо менять в системе образования?
– Думаю, надо убрать ОГЭ и ЕГЭ – сделать, как было раньше. Просто чтобы был один экзамен, как раньше. Так было в СССР, в 90-е годы. Думаю, ОГЭ и ЕГЭ – ненужная вещь.
Убивает знания? Не знаю, убивает ли...Но по своим детям вижу, что они сильно переживают и боятся, что не напишут, что их выгонят из школы...
Их же перед экзаменом еще и досматривают металлоискателями. Дичь какая-то! Они из-за этого нервничают.
– Вы так не переживали в свое время?
– Переживал, но не до такой степени, как дети сейчас.
- Экс-защитник сборной России закончил карьеру в 2023 году.
- Он поиграл за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо», «Зенит» и «Химки».
- Жирков – 5-кратный чемпион России, победитель АПЛ, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008.