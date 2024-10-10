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    Жирков призвал к реформе системы образования в России

    Юрий Жирков считает, что в российских школах нужно отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ).

    – Вы увлекаетесь историей и даже коллекционируете вещи времен Великой Отечественной войны. Есть ли у вас ощущение, что новое поколение не знает истории?

    – Спрашиваю у своих детей, что они проходят, – как-то увиливают от ответа. Ничего толком сказать не могут. Но у старшего сына в принципе хороший уровень знания истории. Он вовлечен в это.

    – Сейчас преподают слабее, чем раньше?

    – Этому надо не только в школе учить, но и самому покупать книги, интересоваться. Если человеку не нравится, он читать не будет. Будет чем-то другим занят.

    Таких людей много. Каждый занимается своим. Кто-то биологией, например. Или ТикТоком (смеется).

    – Советский троечник умнее современного отличника?

    – Да нет, в школе бываю часто на собраниях. Много отличников, кому дают грамоты. Так что поспорил бы с этим.

    – Смотря на своих детей, что, как вы думаете, надо менять в системе образования?

    – Думаю, надо убрать ОГЭ и ЕГЭ – сделать, как было раньше. Просто чтобы был один экзамен, как раньше. Так было в СССР, в 90-е годы. Думаю, ОГЭ и ЕГЭ – ненужная вещь.

    Убивает знания? Не знаю, убивает ли...Но по своим детям вижу, что они сильно переживают и боятся, что не напишут, что их выгонят из школы...

    Их же перед экзаменом еще и досматривают металлоискателями. Дичь какая-то! Они из-за этого нервничают.

    – Вы так не переживали в свое время?

    – Переживал, но не до такой степени, как дети сейчас.

    • Экс-защитник сборной России закончил карьеру в 2023 году.
    • Он поиграл за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо», «Зенит» и «Химки».
    • Жирков – 5-кратный чемпион России, победитель АПЛ, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (5)
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    Cleaner
    1728544776
    Жирков, ПИНАЙ МЯЧ, не лезь туда, где ты полный ПРОФАН!!!...(((
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    Каратель помойников
    1728547329
    По ходу Юра сделал такие выводы после общения со своей эрудированной женой,ведь она продукт системы ЕГЭ.)
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