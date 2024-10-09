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    Боярский отреагировал на травму Глушенкова

    Известный болельщик «Зенита», артист Михаил Боярский прокомментировал новое повреждение Максима Глушенкова.

    • Форвард травмировался во время кубкового матча с «Акроном» (5:1).
    • Он вышел на замену и спустя 7 минут не смог продолжить игру.
    • В этом сезоне Глушенков забил 9 голов и сделал 1 ассист в 10 встречах.
    • Сроки его восстановления составят около 4 недель.

    «Очень печально и обидно, что Глушенков получил такую травму. Его приход в «Зенит» стал восхождением его карьеры. Он был полезен, поэтому без него будет тяжело.

    Это серьeзный футболист, который приносит пользу команде. Но у «Зенита» нет зависимости от него в атаке. Думаю, команда и без него достаточно сильная и серьeзная.

    Глушенков пропустит матч с «Локомотивом»? Надеюсь, что он ещe сможет восстановиться за это время. Но эту потерю «Зенит» будет учитывать и готовиться к варианту игры без него.

    Если же он сможет восстановиться, то всe встанет на свои места», – заявил Боярский.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Январь 59
    1728493351
    Глушенкову нужно быть аккуратнее в своих публичных высказываниях. Тогда и травм будет меньше.
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1728494393
    Он почуял себя звездой, а его просто вернули на грешную землю.
    Ответить
    ...уефан
    1728496148
    ..."Каналья!"(с)...
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