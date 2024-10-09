Боярский отреагировал на травму Глушенкова

Известный болельщик «Зенита», артист Михаил Боярский прокомментировал новое повреждение Максима Глушенкова.

Форвард травмировался во время кубкового матча с «Акроном» (5:1).

Он вышел на замену и спустя 7 минут не смог продолжить игру.

В этом сезоне Глушенков забил 9 голов и сделал 1 ассист в 10 встречах.

Сроки его восстановления составят около 4 недель.

«Очень печально и обидно, что Глушенков получил такую травму. Его приход в «Зенит» стал восхождением его карьеры. Он был полезен, поэтому без него будет тяжело.

Это серьeзный футболист, который приносит пользу команде. Но у «Зенита» нет зависимости от него в атаке. Думаю, команда и без него достаточно сильная и серьeзная.

Глушенков пропустит матч с «Локомотивом»? Надеюсь, что он ещe сможет восстановиться за это время. Но эту потерю «Зенит» будет учитывать и готовиться к варианту игры без него.

Если же он сможет восстановиться, то всe встанет на свои места», – заявил Боярский.