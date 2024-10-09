Корнеев: «Тюкавин мог бы стоить 50-60 миллионов, если бы имел другой паспорт»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев высоко отозвался о форварде «Динамо» Константине Тюкавине.

«Тюкавина мы знаем: это просто реально топовый игрок во всех отношениях, включая ментальную часть. Игрок быстрый, мощный, хитрый.

Исполняет и головой хорошо играет. То есть это топ‑нападающий, который может играть в любой лиге.

Если бы он сейчас имел другой паспорт, а не российский, этот форвард мог стоить 50-60 миллионов», – считает Корнеев.