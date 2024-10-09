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    • Корнеев: «Тюкавин мог бы стоить 50-60 миллионов, если бы имел другой паспорт»

    Корнеев: «Тюкавин мог бы стоить 50-60 миллионов, если бы имел другой паспорт»

    Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев высоко отозвался о форварде «Динамо» Константине Тюкавине.

    «Тюкавина мы знаем: это просто реально топовый игрок во всех отношениях, включая ментальную часть. Игрок быстрый, мощный, хитрый.

    Исполняет и головой хорошо играет. То есть это топ‑нападающий, который может играть в любой лиге.

    Если бы он сейчас имел другой паспорт, а не российский, этот форвард мог стоить 50-60 миллионов», – считает Корнеев.

    • В этом сезоне Тюкавин забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 13 матчах.
    • Константин – воспитанник «Динамо».
    • Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    Цугундeр
    1728489402
    ))) Но ,как говорится , ни харизмы, ни хлебала.. Чьто би кипу поносить.)
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    САДЫЧОК
    1728489642
    Смешной поехавший Корнеев! Тюкавин мяч спиной к воротам принимает-его реальная цена3-4!
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    ...уефан
    1728490206
    ...у Сафонова, какой паспорт?...
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