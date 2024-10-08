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    Лунев высказался об уровне Тюкавина

    Вратарь «Динамо» Андрей Лунев не стал называть своего одноклубника Константина Тюкавина лучшим российским форвардом.

    – Тюкавин – лучший нападающий России в последние два года?

    – Тяжело ответить. Костя молодец, делает свою работу. Опять же, он человек зависимый. Нападающий, которому нужны мячи.

    Когда ему доставляют, он делает свою работу качественно, когда не доставляют, он этого не может сделать.

    Это командная игра, поэтому тут выделять кого-то не совсем правильно.

    • В этом сезоне Тюкавин забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 13 матчах.

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    Источник: Metaratings

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    08.10.2024 23:35
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    Комментарии (2)
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    САДЫЧОК
    1728421542
    Низкий у Тюкавина уровень! Даже Одно то , что он принимает спиной к воротам мяч говорит о его уровне!
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    Интерес
    1728422200
    Пусть он будет вечно вторым номером! Известно,что первых всегда много.У него есть свои достоинства и недостатки.Игрок момента,выпада,может принять мяч и развернуть оппонента не туда,решив эпизод в свою пользу.Зависим от партнёров,не из тех ,кто через всё поле мяч будет весь матч таскать,да и габариты для этого не те.Поэтому и роль его-"наконечник копья".
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