Лунев высказался об уровне Тюкавина

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев не стал называть своего одноклубника Константина Тюкавина лучшим российским форвардом.

– Тюкавин – лучший нападающий России в последние два года?

– Тяжело ответить. Костя молодец, делает свою работу. Опять же, он человек зависимый. Нападающий, которому нужны мячи.

Когда ему доставляют, он делает свою работу качественно, когда не доставляют, он этого не может сделать.

Это командная игра, поэтому тут выделять кого-то не совсем правильно.