«Манчестер Сити» обвинил АПЛ в некорректном изложении решения суда

«Манчестер Сити» разослал остальным 19 участникам чемпионата Англии письмо, в котором заявил, что АПЛ ввела их в заблуждение в связи с решением суда по иску клуба против лиги. «Горожане» подавали иск на английскую Премьер-лигу в связи с недовольством правилами работы со спонсорами (APT).

Юрисконсульт «Манчестер Сити» Саймон Клифф подробно изложил возражения клуба против опубликованного лигой краткого изложения вердикта, назвав его некорректным.

«Суд признал правила APT незаконными. Позиция «Манчестер Сити» заключается в том, что все правила APT являются недействительными и были таковыми с 2021 года.

Неверно, что в решении суда указаны «определенные отдельные элементы» правил APT, которые необходимо изменить, чтобы привести правила в соответствие с требованиями конкуренции и публичного права. Напротив, правила APT были признаны незаконными с точки зрения законодательства о конкуренции и публичного права.

Это означает, что они недействительны и не подлежат принудительному исполнению. Это имеет очень серьезные последствия для соглашений, которые были заключены на сегодняшний день, и соглашений, которые в настоящее время обсуждаются клубами.

[У АПЛ] своеобразный взгляд на решение. Хотя «Манчестер Сити» действительно не добился успеха по всем пунктам в своем иске, клубу не нужно было доказывать, что правила APT незаконны по множеству причин. Достаточно того, что они незаконны по одной причине. В данном случае суд признал правила APT незаконными по трем различным причинам», – заявил Клифф.

Кроме того, «горожане» предупредили клубы и лигу о дальнейших юридических спорах, если стороны постараются оставить правила APT в силе, внеся в них лишь небольшие изменения.

В лиге отказались официально комментировать письмо «Манчестер Сити». В частном порядке представители АПЛ утверждают, что голосование по поправкам к правилам APT не будет проводиться на экстренном собрании клубов на следующей неделе. Также в лиге отвергают заявления «Сити» о том, что их пресс-релиз с изложением решения суда был некорректным.