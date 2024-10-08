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    Чернов рассказал, как Соболев уходил из «Спартака»

    Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался об уходе из команды нападающего Александра Соболева.

    – Ты вошел в капитанский совет клуба. Что вы там решаете?

    – Команда может быть чем-то недовольна или чем-то, наоборот, довольна, кто-то из нас подходит к тренеру и доводит до него наше мнение. Иногда подойти и сказать, что у нас что-то не получается, может быть, что-то поменять надо.

    – Вопрос Соболева тоже обсуждался на капитанском совете?

    – Нет. Он сам принял решение, тоже подошел, собрал всех, сказал, что пока не видит мотивации. Поэтому больше никто его ни о чем не спрашивал. Все уже поняли, что, скорее всего, его не будет в команде. Поэтому с какими-то своими мыслями там лезть не надо – он уже взрослый мальчик. Но видишь, как после его ухода заиграл Манфред Угальде?

    – А останься Соболев в «Спартаке», был бы он в порядке?

    – Насчет в порядке не знаю, но забивал бы. Иногда он был не совсем в порядке, но все равно забивал. Это его отличительное качество.

    • Соболев сыграл за «Спартак» в матче 1-го тура против «Оренбурга», после чего был отстранен от тренировок с командой.
    • В конце августа нападающий был продан московским клубом в «Зенит».

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    Источник: РБК

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    Комментарии (2)
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    alefreddy
    1728378318
    а у остальных где мотивация?
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    Интерес
    1728382491
    Сегодня цитаты из книги "Как сдавали "Спартак" одного известного историографа клуба.
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