Корнеев предрек «Динамо» место вне топ-3

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев раскритиковал игру защитников «Динамо».

«Динамо» в тройке не будет. Это уже понятно. Мы уже говорили, что у команды очень большая проблема с защитниками.

Выделяется только Майсторович. Мое мнение, что он может вырасти в игрока, которого клуб потом сможет продать миллионов за 10 евро. У него все есть для почти топового игрока. Он быстрый, цепкий, пас у него есть, читает ситуацию.

Но что сказать про других? Нет других защитников. Бальбуэна уже два года опаздывает. Я уже не говорю про Фернандеса, Маричаля, Дасу… Я не понимаю, как Даса вообще выступает в РПЛ. Но в клубе ничего не делают», – сказал Корнеев.