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    Корнеев предрек «Динамо» место вне топ-3

    Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев раскритиковал игру защитников «Динамо».

    «Динамо» в тройке не будет. Это уже понятно. Мы уже говорили, что у команды очень большая проблема с защитниками.

    Выделяется только Майсторович. Мое мнение, что он может вырасти в игрока, которого клуб потом сможет продать миллионов за 10 евро. У него все есть для почти топового игрока. Он быстрый, цепкий, пас у него есть, читает ситуацию.

    Но что сказать про других? Нет других защитников. Бальбуэна уже два года опаздывает. Я уже не говорю про Фернандеса, Маричаля, Дасу… Я не понимаю, как Даса вообще выступает в РПЛ. Но в клубе ничего не делают», – сказал Корнеев.

    • «Динамо» занимает в РПЛ 5-е место с 20 очками после 11 туров. Команда отстает от идущего третьим «Зенита» на 6 очков.
    • В прошлом сезоне бело-голубые заняли третье место.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.10.2024 11:12
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    Комментарии (8)
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    Интерес
    1728375672
    Похоже,что всё к этому катится. Я бы ещё поставил под сомнение высочайшую квалификацию(о чём всё время говорят отечественные "евролюбы") главного тренера Лички и его штаба.Человек симпатичный,но "не орёл...ох,не орёл!".Но главная беда-странный фильтр,благодаря которому последние три десятилетия в руководство клубом попадают люди странные,пугливые и непредсказуемые,в плохом смысле этого слова.Ведь команда не впервые начинала "летать",вызывая симпатии даже недругов,но она немедленно руками руководства прибивается к земле.Ползайте,мол,и не глядите в небеса.То распродажа немедленно начинается,то смена тренеров,то ещё что-то.В итоге-команда для "частных сенсаций",а не для больших дел.А жаль.
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    NewLife
    1728379721
    От этого балабола всегда исходит только негатив.
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    neim
    1728381980
    Тоже мне, новость. Спартак уже в ближайших турах обойдëт Динамо, а там глядишь и Рубин с Акроном подтянутся и будет борьба за 7-8 место. Я ещë прошлой зимой говорил, что защита Динамо требует почти полной замены. Единственное исключение - Бальбуна тогда еще был на уровне. Но с этой весны, после приезда из сборных, все основные игроки обороны просто "мешки на ножках". Это очень наглядно показала игра молодых Лепского и Майсторовича, пока не было " сборников". Но когда они вернулись, вернулись и дыры в обороне Динамо. Так и живëм (((.
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    VVM1964
    1728385076
    Глянул на таблицу и изрек ! )))
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    Oleg-Gazza
    1728385295
    Корнеев футболист вызывал уважение. На сраче оказался балаболом, путающим не только игроков, но и команды.
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    Питерский князь
    1728386091
    Главное, что Зенит станет чемпионом!
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    zigbert
    1728396149
    Определенный спад команды наметился но несколько удачных игр могут развеять сомнения.
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    FWSPM
    1728418075
    А я не понимаю как Денисов выступает в рпл Даса по сравнению с ним просто топ
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