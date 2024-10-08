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    Канчельскис сказал, когда Тюкавину нужно уезжать в Европу

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин способен заиграть в европейском клубе.

    «Тюкавин шикарно провел прошлый сезон, от него теперь всегда будут ждать такой же результативности. Поэтому кажется, что в этом сезоне он немного сдал. Надо учиться справляться с этим давлением.

    Переход в Европу? Затягивать с этим не нужно. Потенциал у Тюкавина точно есть для того, что играть там. Ему надо при первой же возможности уезжать в европейский клуб и показывать себя там», – сказал Канчельскис.

    • В этом сезоне 22-летний Тюкавин провел 13 матчей, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
    • Ранее агент игрока Алексей Сафонов выразил мнение, что форвард вряд ли перейдет в другой российский клуб.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (9)
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    Иван Петров 1986
    1728369151
    А ты его спроси - он хочет в европу. Его и тут хорошо кормят.
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    subbotaspartak
    1728369349
    А когда электричка до Европы?
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    Интерес
    1728369562
    Отберите у продажного Канча российский паспорт и выдайте билет в один конец (в Ланден-таун)подданному Мелкобританской империи.Эх,мечты...
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    Питерский князь
    1728369627
    Санкт-Петербург это Европа. :)))
    Ответить
    ...уефан
    1728370404
    ..."В Европу, в Европу", да кто против-то? Езжайте! Вот только ваше нытье по этому поводу уже достало. Там халявных денег, как в РПЛ платить не будут...
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    BRO_football
    1728374986
    В Испании недавно клуб для трансгендеров создали. Может, Тюкавин там попробует поиграть?
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    neim
    1728384198
    А Буланов с Аршавиным что сказали ? А Генич с Губерниевым сказали ? А Сашка Мостовой что по этому поводу думает ? Он же царь и его обязательно надо слушать и ехать, ехать и ехать в эту самую Европу ... ))).
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