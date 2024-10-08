Канчельскис сказал, когда Тюкавину нужно уезжать в Европу

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин способен заиграть в европейском клубе.
«Тюкавин шикарно провел прошлый сезон, от него теперь всегда будут ждать такой же результативности. Поэтому кажется, что в этом сезоне он немного сдал. Надо учиться справляться с этим давлением.
Переход в Европу? Затягивать с этим не нужно. Потенциал у Тюкавина точно есть для того, что играть там. Ему надо при первой же возможности уезжать в европейский клуб и показывать себя там», – сказал Канчельскис.
- В этом сезоне 22-летний Тюкавин провел 13 матчей, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
- Ранее агент игрока Алексей Сафонов выразил мнение, что форвард вряд ли перейдет в другой российский клуб.