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    • Глушаков – о молодых игроках «Локо»: «Много было Месси у нас. А потом раз – и пропадали люди»

    Глушаков – о молодых игроках «Локо»: «Много было Месси у нас. А потом раз – и пропадали люди»

    Полузащитник медиаклуба СКА Денис Глушаков оценил игру молодых футболистов «Локомотива».

    – Безусловно, «Локомотив» очень хорош в этом сезоне. Подобрали такую команду молодую, бегущую, и видно руку тренера. Адекватно воспринимают его слова, нет пижонства, организованно играют, отрабатывают и в обороне, и в атаке. Что самое интересное, конкуренция [внутри команды] – одни играют, другие не играют. Это все дает плоды.

    Они сыграли сейчас с «Крыльями». Они хорошо играли, но Лантратов «Локомотив» вытащил, конечно. Как говорится, вратарь – полкоманды. В моментах, когда в обороне где‑то кто‑то не добежал, не доиграл, вратарь выручил. Видно, что есть команда, коллектив. В этом году они поборются точно за золото.

    Это сделать, конечно, трудно. Но у них видна рука тренера. Он им не дает, мне кажется, расслабиться. И по пресс‑конференциям виден его настрой, как он и журналистам говорит о молодых футболистах: поменьше говорите, чтобы они не звездились. Много было Месси у нас. И в «Спартаке» тоже. Говорили, что это все таланты, а потом раз – и пропадали люди.

    – Молодежь «Локомотива», Алексей Батраков, например. Глядя на него, кажется, что для него сезон минимум третий, четвертый.

    – Видно и по интервью в том числе, что он со светлой головой парень, общается нормально, в эйфории не летает. Он разговаривает нормально и в каждой игре очки «Локомотиву» приносит. Главное, чтобы силенок у него хватило до конца сезона. Потому что он молодой, эмоции, сейчас шараханья вот эти, журналисты, интервью, фотографии, болельщики.

    – Ваш совет ему? Где гарантии, что это все сохранится?

    – Это от него только зависит, от его воспитания, его родителей. Думаю, у него все в порядке будет.

    • 19-летний Батраков в этом сезоне провел 14 матчей, забил 7 голов, отдал 6 передач.
    • У 37-летнего Глушакова до конца сезона также действует контракт с «Химками».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (4)
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    Интерес
    1728370712
    Забыл про безумные деньги,сваливающиеся на головы,в карманы и психику "подростков и "молодых людей".Недаром ВОЗ продлил возраст "молодого человека"до 40 лет.Не созревают до этого,грят...
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    Garrincha58
    1728371557
    Месси и в мире нет, а он у нас было много смешно Ну явно человек с головой не дружит
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    DOCTOR PENALTY
    1728375798
    Нашему футболу надо отдать должное - по коррупции он в стране в лидерах, поэтому какие тут нахер месси. ((( ***
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    alefreddy
    1728379020
    Давыдов восходящая звезда был и где он сейчас?
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