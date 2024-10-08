Глушаков – о молодых игроках «Локо»: «Много было Месси у нас. А потом раз – и пропадали люди»

Полузащитник медиаклуба СКА Денис Глушаков оценил игру молодых футболистов «Локомотива».

– Безусловно, «Локомотив» очень хорош в этом сезоне. Подобрали такую команду молодую, бегущую, и видно руку тренера. Адекватно воспринимают его слова, нет пижонства, организованно играют, отрабатывают и в обороне, и в атаке. Что самое интересное, конкуренция [внутри команды] – одни играют, другие не играют. Это все дает плоды.

Они сыграли сейчас с «Крыльями». Они хорошо играли, но Лантратов «Локомотив» вытащил, конечно. Как говорится, вратарь – полкоманды. В моментах, когда в обороне где‑то кто‑то не добежал, не доиграл, вратарь выручил. Видно, что есть команда, коллектив. В этом году они поборются точно за золото.

Это сделать, конечно, трудно. Но у них видна рука тренера. Он им не дает, мне кажется, расслабиться. И по пресс‑конференциям виден его настрой, как он и журналистам говорит о молодых футболистах: поменьше говорите, чтобы они не звездились. Много было Месси у нас. И в «Спартаке» тоже. Говорили, что это все таланты, а потом раз – и пропадали люди.

– Молодежь «Локомотива», Алексей Батраков, например. Глядя на него, кажется, что для него сезон минимум третий, четвертый.

– Видно и по интервью в том числе, что он со светлой головой парень, общается нормально, в эйфории не летает. Он разговаривает нормально и в каждой игре очки «Локомотиву» приносит. Главное, чтобы силенок у него хватило до конца сезона. Потому что он молодой, эмоции, сейчас шараханья вот эти, журналисты, интервью, фотографии, болельщики.

– Ваш совет ему? Где гарантии, что это все сохранится?

– Это от него только зависит, от его воспитания, его родителей. Думаю, у него все в порядке будет.