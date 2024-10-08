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    Генич высказался о силе «Спартака»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что «Спартак» сейчас не очень силен, несмотря на субботний разгром «Ростова» (3:0).

    «Я не знаю, каким в следующем туре будет «Краснодар». Но «Спартак», который играл с «Ростовом», этому «Краснодару», если бы играли завтра-послезавтра, влетел бы со счетом 0:3.

    А может, и крупнее. Я так рассуждаю, потому что не надо восхвалять «Спартак». Вот проблема в том, что «Спартак» выиграл – и [сразу] «вернулись править». А на следующий матч они вышли, и опять никто не знает, куда бежать», – сказал Генич.

    • «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ.
    • В их активе 19 очков в 11 турах.
    • Отставание от лидера – 8 баллов.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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