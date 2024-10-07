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    Глушаков: «Я сейчас прижат к стенке»

    Полузащитник Денис Глушаков пожаловался на «Химки».

    – Я действующий игрок «Химок», у меня контракт еще есть, дальше видно будет. Как говорится, Глушаков не вечный. Все мы не вечны. Так что время покажет, как дальше судьба сложится.

    Сейчас пока поиграю в Медиалиге. Я сейчас прижат к стенке, потому что в «Химках» набрали много игроков. Мне дали тренировочный процесс, но хочется игровой практики.

    Трансферное окно закрыто, рассматривать предложения какие‑то мне нет смысла.

    – В текущем сезоне вы приняли участие в пяти матчах в чемпионате России.

    – Большая конкуренция. Решение принимает тренер. Кубковые матчи я какие‑то сыграл в основном составе, выходил в чемпионате. Благодарен, что выпустили на эти игры.

    Думаю, картины не испортил, но ставку сделали на молодежь, на новых футболистов. Привели новых футболистов, и здесь уже не всe от меня зависит. Я готов играть, был готов играть и сейчас готов, если завтра позвонят.

    – На мой взгляд, команда «Химки» нуждается в услугах и опытных футболистов.

    – Думаю, я бы помог команде. Сейчас она в такой тяжелой ситуации, потому что психологически, наверное, непросто – очки не набираются, сложно.

    Хотя вот кубковую игру выиграли, я думал, настроение поднимется, но потом в Краснодаре на матч больно было смотреть.

    • Глушакову сейчас 37 лет.
    • До конца сезона он будет выступать за ростовский СКА в Медиалиге.
    • Сообщалось, что хавбек намерен сыграть за «Химки» против «Спартака» в 30-м туре РПЛ. Этот матч станет для него прощальным.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (4)
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    subbotaspartak
    1728318107
    Руками прикройся
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    Бригадный
    1728318641
    Глушак, конечно, иуда. Но с другой стороны, он легенда бригады хрюканов. С заслугами. Почему руководство хрюканов своей легенде не делает предложения чего-нить возглавить в Свинарнике?
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    ...уефан
    1728319497
    ...ставь винокурню, Денис! В ней твоя сила и прибыль будет. Бренд уже раскручен, сетевой маркетинг обеспечен!)...
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    Spartak_forv@
    1728321176
    При чем тут конкуренция?!Я думаю это заговор против Глушакова.К бабке не ходи!
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