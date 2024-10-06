«Реал» подписал новый контракт с Карвахалем на следующий день после тяжелой травмы

«Реал» объявил о продлении контракта с защитником Дани Карвахалем. Теперь он действует до 2026 года.
Накануне Карвахаль получил тяжелую травму в матче 9-го тура Примеры против «Вильярреала» (2:0).
- У Дани разрыв передней крестообразной связки, разрыв внешней коллатеральной связки и разрыв подколенного сухожилия правой ноги. Футболисту предстоит операция.
- Спортивный врач Артем Рыженко сообщил, что такой набор вывел Карвахаля из строя минимум на 9 месяцев.
- 32-летний игрок в «Реале» с 2013 года.