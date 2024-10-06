Селихов: «Еще в «Спартаке» было видно, что у Глушенкова есть все качества большого игрока»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал летний отказ клуба от возвращения форварда Максима Глушенкова.
– Томаш Амарал сказал, что Глушенков не перешел в «Спартак», потому что были опасения за атмосферу в раздевалке. Тебе Максим запомнился как человек, который может разрушить атмосферу?
– Глушенков был обычным парнем. Не замечал, чтобы он был токсичным.
– Каким тебе запомнился Глушенков с точки зрения человеческих качеств?
– Не общался с ним много. Обычный парень.
– А как футболист?
– Еще в «Спартаке» было видно, что у него есть все качества, чтобы стать большим футболистом.
– Можешь назвать Глушенкова одним из лучших в России?
– Да, возможно.
- Глушенков принадлежал «Спартаку» в 2019-2022 годах.
- За команду в РПЛ Максим провел 11 матчей.
- Будучи в «Спартаке», Глушенков трижды уходил в аренду.