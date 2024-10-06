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    • Селихов: «Еще в «Спартаке» было видно, что у Глушенкова есть все качества большого игрока»

    Селихов: «Еще в «Спартаке» было видно, что у Глушенкова есть все качества большого игрока»

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал летний отказ клуба от возвращения форварда Максима Глушенкова.

    – Томаш Амарал сказал, что Глушенков не перешел в «Спартак», потому что были опасения за атмосферу в раздевалке. Тебе Максим запомнился как человек, который может разрушить атмосферу?

    – Глушенков был обычным парнем. Не замечал, чтобы он был токсичным.

    – Каким тебе запомнился Глушенков с точки зрения человеческих качеств?

    – Не общался с ним много. Обычный парень.

    – А как футболист?

    – Еще в «Спартаке» было видно, что у него есть все качества, чтобы стать большим футболистом.

    – Можешь назвать Глушенкова одним из лучших в России?

    – Да, возможно.

    • Глушенков принадлежал «Спартаку» в 2019-2022 годах.
    • За команду в РПЛ Максим провел 11 матчей.
    • Будучи в «Спартаке», Глушенков трижды уходил в аренду.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (1)
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    aurora5858
    1728223588
    не могу простить деятелям вредителям руководителям отказ от Глушенкова.
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