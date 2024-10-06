Селихов: «Еще в «Спартаке» было видно, что у Глушенкова есть все качества большого игрока»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал летний отказ клуба от возвращения форварда Максима Глушенкова.

– Томаш Амарал сказал, что Глушенков не перешел в «Спартак», потому что были опасения за атмосферу в раздевалке. Тебе Максим запомнился как человек, который может разрушить атмосферу?

– Глушенков был обычным парнем. Не замечал, чтобы он был токсичным.

– Каким тебе запомнился Глушенков с точки зрения человеческих качеств?

– Не общался с ним много. Обычный парень.

– А как футболист?

– Еще в «Спартаке» было видно, что у него есть все качества, чтобы стать большим футболистом.

– Можешь назвать Глушенкова одним из лучших в России?

– Да, возможно.