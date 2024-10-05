В «Зените» оценили игру Батракова

Тренер «Зенита» Вильям на ютуб-канале «СБГ Шоу» прокомментировал игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.
– Если бы Батраков сейчас был в «Зените», он бы мог играть в составе?
– Да конечно мог бы.
– Вместо кого?
– Ну, мы бы нашли ему место. Вот вы говорили про трех нападающих, что вообще никого не будем выпускать, но нашли место, правильно?
– То есть будут играть так: один защитник, вратарь, шесть полузащитников и нападающий.
– Поставим Клаудиньо центральным защитником, вот и все. И тогда туда Батракова.
– То есть Батраков нравится?
– Очень хороший игрок, достаточно молодой. Понятно, что надо посмотреть как будет на дистанции, но сейчас очень ярко создает моменты в «Локомотиве».
- 19-летний Батраков стоит 5 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ у него 10 матчей, 7 голов, 6 ассистов.
- У игрока контракт до 2027 года.