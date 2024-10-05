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    В «Зените» оценили игру Батракова

    Тренер «Зенита» Вильям на ютуб-канале «СБГ Шоу» прокомментировал игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

    – Если бы Батраков сейчас был в «Зените», он бы мог играть в составе?

    – Да конечно мог бы.

    – Вместо кого?

    – Ну, мы бы нашли ему место. Вот вы говорили про трех нападающих, что вообще никого не будем выпускать, но нашли место, правильно?

    – То есть будут играть так: один защитник, вратарь, шесть полузащитников и нападающий.

    – Поставим Клаудиньо центральным защитником, вот и все. И тогда туда Батракова.

    – То есть Батраков нравится?

    – Очень хороший игрок, достаточно молодой. Понятно, что надо посмотреть как будет на дистанции, но сейчас очень ярко создает моменты в «Локомотиве».

    • 19-летний Батраков стоит 5 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ у него 10 матчей, 7 голов, 6 ассистов.
    • У игрока контракт до 2027 года.

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    Источник: Спортс

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    Сегодня, 11:45
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    Комментарии (2)
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    1728118365
    Словом,"стибрим,но попозже"!
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    fakeid
    1728119481
    запарили уже с этим батраковым. всё время журналисты и прочие дебилы пытаются приплести его к зениту. типа по умолчанию зенит должен за ним прийти и забрать, прям должен и обязан, да? зачем и нафига? пусть в европу едет через пару лет.
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