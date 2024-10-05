Кузьмичев назвал клуб РПЛ, чья академия входит в число лучших в мире

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев высоко оценил ее уровень.

«Локомотив» из года в год попадает в топ лучших академий мира. Мы видим, что это заслуженно, так как очень много ребят играет в больших клубах.

Что касается Алексея Батракова, его результативность говорит о том, что он очень ярко играет. Конечно, приятно, что у Алексея много результативных действий, но он же еще много чего делает на поле. Батраков за короткий промежуток времени стал одним из лидеров команды, поэтому за ним будут наблюдать различные скауты», – сказал Кузьмичев.