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    • Кузьмичев назвал клуб РПЛ, чья академия входит в число лучших в мире

    Кузьмичев назвал клуб РПЛ, чья академия входит в число лучших в мире

    Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев высоко оценил ее уровень.

    «Локомотив» из года в год попадает в топ лучших академий мира. Мы видим, что это заслуженно, так как очень много ребят играет в больших клубах.

    Что касается Алексея Батракова, его результативность говорит о том, что он очень ярко играет. Конечно, приятно, что у Алексея много результативных действий, но он же еще много чего делает на поле. Батраков за короткий промежуток времени стал одним из лидеров команды, поэтому за ним будут наблюдать различные скауты», – сказал Кузьмичев.

    • 19-летний Батраков стоит 5 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ у него 10 матчей, 7 голов, 6 ассистов.
    • У игрока контракт до 2027 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    ss21
    1728117724
    Удачи Батракову
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