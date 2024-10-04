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    Глушаков раскритиковал методики иностранных тренеров

    Полузащитник Денис Глушаков оценил работу иностранных тренеров в России.

    – Сергей Юран критикует иностранных тренеров в РПЛ и считает, что должны работать российские специалисты. Что вы думаете по этому поводу?

    – Я давно уже начал анализировать работу тренеров, так как на моем футбольном веку были разные специалисты со многих стран. Когда тренер ставит миллион фишек на тренировке, поле превращается в вечернюю полосу аэропорта – это не есть хорошо.

    Чем меньше фишек было на поле в моей карьере, тем проще тренер объяснял упражнения, и результат был лучше.

    Футболист – это такое существо, которому не нужны миллион разных упражнений. Футбол – это простая игра: получил, отдал, закрылся.

    То же самое можно сказать про тренеров по физической подготовке, которые дают миллион разных упражнений в тренажерном зале и от которых пользы почти нет. У меня трехлетняя дочь тоже может подергать резинку три раза, но где эффект от этого упражнения? За 37 лет я так и не понял.

    Профессиональному спортсмену не нужна обязательная профилактика: футболист сам понимает, нужно ему сегодня делать профилактику или нет.

    Некоторые иностранные тренеры приезжают в Россию и для показухи показывают миллион ненужных упражнений – для чего? Чтобы показать, какие они профессионалы?

    Поставьте просто «квадрат» на тренировке, чтобы люди отдавали пас в нужную ногу.

    • 37-летний хавбек сохраняет контракт с «Химками», но в ближайшее время будет выступать за СКА.
    • Сообщалось, что Глушаков намерен сыграть за подмосковный клуб против «Спартака» в 30-м туре РПЛ.
    • Денис брал РПЛ со «Спартаком».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    fakeid
    1728046648
    расскажи это роналду
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    DOCTOR PENALTY
    1728047089
    Отчасти Денис прав. ***
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