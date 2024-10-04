Глушаков раскритиковал методики иностранных тренеров

Полузащитник Денис Глушаков оценил работу иностранных тренеров в России.

– Сергей Юран критикует иностранных тренеров в РПЛ и считает, что должны работать российские специалисты. Что вы думаете по этому поводу?

– Я давно уже начал анализировать работу тренеров, так как на моем футбольном веку были разные специалисты со многих стран. Когда тренер ставит миллион фишек на тренировке, поле превращается в вечернюю полосу аэропорта – это не есть хорошо.

Чем меньше фишек было на поле в моей карьере, тем проще тренер объяснял упражнения, и результат был лучше.

Футболист – это такое существо, которому не нужны миллион разных упражнений. Футбол – это простая игра: получил, отдал, закрылся.

То же самое можно сказать про тренеров по физической подготовке, которые дают миллион разных упражнений в тренажерном зале и от которых пользы почти нет. У меня трехлетняя дочь тоже может подергать резинку три раза, но где эффект от этого упражнения? За 37 лет я так и не понял.

Профессиональному спортсмену не нужна обязательная профилактика: футболист сам понимает, нужно ему сегодня делать профилактику или нет.

Некоторые иностранные тренеры приезжают в Россию и для показухи показывают миллион ненужных упражнений – для чего? Чтобы показать, какие они профессионалы?

Поставьте просто «квадрат» на тренировке, чтобы люди отдавали пас в нужную ногу.