Круговой ответил, какой город ему нравится больше – Москва или Петербург

Защитник ЦСКА Данил Круговой на ютуб-канале «Коммент.Шоу» сравнил Москву и Петербург.

– По сравнению с Питером в Москве пробки начинаются с самого раннего утра, и я уже стоял в 7:20 на Новорижском шоссе в пробке.

– Ты говоришь, что привык к Москве, в центре красиво, но в Питере более красиво. В чем разница между Москвой и Питером?

– Ну, наверное, улочки эти маленькие, те, что в центре на Невском – красиво.

Я не говорю, что в Москве некрасиво, но Питер мне больше по душе, город красивый, правда.