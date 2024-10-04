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    • Круговой ответил, какой город ему нравится больше – Москва или Петербург

    Круговой ответил, какой город ему нравится больше – Москва или Петербург

    Защитник ЦСКА Данил Круговой на ютуб-канале «Коммент.Шоу» сравнил Москву и Петербург.

    – По сравнению с Питером в Москве пробки начинаются с самого раннего утра, и я уже стоял в 7:20 на Новорижском шоссе в пробке.

    – Ты говоришь, что привык к Москве, в центре красиво, но в Питере более красиво. В чем разница между Москвой и Питером?

    – Ну, наверное, улочки эти маленькие, те, что в центре на Невском – красиво.

    Я не говорю, что в Москве некрасиво, но Питер мне больше по душе, город красивый, правда.

    • Ранее Круговой выступал за «Зенит».
    • Игрок перешел в ЦСКА летом свободным агентом.
    • Круговой – уроженец Гатчины.

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    Источник: Спортс

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    Комментарии (6)
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    fakeid
    1728046309
    пару недель назад нужно было к 8 утра жену в окружную больницу отвезти на другой конец города - так я тоже в 7:20 уже стоял в пробке на каде, еле успел! ё*аноё мурино и отсутствие второго кольца, чтобы вычистить первое от фур. хотя его уже начали строить.
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    The only one
    1728049466
    "в Москве пробки начинаются с самого раннего утра". Переводись в Факел. В Воронеже пробок нет.
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    Spartak_forv@
    1728049716
    Питер очень атмосферный город,в этом его преимущество
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