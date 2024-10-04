Ловчев оценил шансы Глушакова продолжить карьеру в профессиональном футболе

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о будущем полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.
«Что тут комментировать? Закончил человек с большим футболом, только и всего. Деньги зарабатывать надо, а в Медиалиге они есть.
Может в Первой лиге где-то еще поиграет, может в Премьер-лиге. Не знаю. Это возможно, если кто-то заинтересуется. Артем Дзюба тоже почти год ничего не делал, а потом вернулся. Глушаков умеет играть в футбол и, возможно, кому-то понадобится», – сказал Ловчев.
- Глушаков в ближайшее время будет играть за медиаклуб СКА (Ростов-на-Дону).
- Сообщалось, что полузащитник намерен сыграть за «Химки» против «Спартака» в 30-м туре РПЛ.
- В этом сезоне 37-летний Глушаков провел за подмосковный клуб 8 матчей.