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    • Ловчев оценил шансы Глушакова продолжить карьеру в профессиональном футболе

    Ловчев оценил шансы Глушакова продолжить карьеру в профессиональном футболе

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о будущем полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.

    «Что тут комментировать? Закончил человек с большим футболом, только и всего. Деньги зарабатывать надо, а в Медиалиге они есть.

    Может в Первой лиге где-то еще поиграет, может в Премьер-лиге. Не знаю. Это возможно, если кто-то заинтересуется. Артем Дзюба тоже почти год ничего не делал, а потом вернулся. Глушаков умеет играть в футбол и, возможно, кому-то понадобится», – сказал Ловчев.

    • Глушаков в ближайшее время будет играть за медиаклуб СКА (Ростов-на-Дону).
    • Сообщалось, что полузащитник намерен сыграть за «Химки» против «Спартака» в 30-м туре РПЛ.
    • В этом сезоне 37-летний Глушаков провел за подмосковный клуб 8 матчей.

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    Источник: «РИА Новости»

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