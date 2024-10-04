Названы сроки возвращения Ольмо в состав «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо вернется к тренировкам с командой во время паузы на игры сборных.

По данным Marca, футболист намерен подойти в полной готовности к матчам с «Баварией» в Лиге чемпионов 23 октября и с «Реалом» в чемпионате Испании 26 октября.

В «Барселоне» также ждут, что Ольмо выйдет на замену и сыграет несколько минут в матче против «Севильи» 20 октября.