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    Названы сроки возвращения Ольмо в состав «Барселоны»

    Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо вернется к тренировкам с командой во время паузы на игры сборных.

    По данным Marca, футболист намерен подойти в полной готовности к матчам с «Баварией» в Лиге чемпионов 23 октября и с «Реалом» в чемпионате Испании 26 октября.

    В «Барселоне» также ждут, что Ольмо выйдет на замену и сыграет несколько минут в матче против «Севильи» 20 октября.

    • 26-летний Ольмо был заменен из-за травмы бедра по ходу встречи против «Жироны» (4:1) в 5-м туре Ла Лиги.
    • В нынешнем сезоне Ольмо провел за «Барселону» 3 матча и забил 3 мяча.

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    Источник: Marca

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