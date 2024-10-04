Названы сроки возвращения Ольмо в состав «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо вернется к тренировкам с командой во время паузы на игры сборных.
По данным Marca, футболист намерен подойти в полной готовности к матчам с «Баварией» в Лиге чемпионов 23 октября и с «Реалом» в чемпионате Испании 26 октября.
В «Барселоне» также ждут, что Ольмо выйдет на замену и сыграет несколько минут в матче против «Севильи» 20 октября.
- 26-летний Ольмо был заменен из-за травмы бедра по ходу встречи против «Жироны» (4:1) в 5-м туре Ла Лиги.
- В нынешнем сезоне Ольмо провел за «Барселону» 3 матча и забил 3 мяча.