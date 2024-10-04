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    Глушаков оценил свои заработки в футболе

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал предстоящие выступления за СКА из Ростова-на-Дону в Медиалиге.

    «Отпускаю потихоньку всю ситуацию. Уже не понимаю, где медийная лига – в РПЛ или в Медиалиге. Это бизнес, возрастные игроки не нужны, на них не заработаешь.

    Футбол движется так, чтобы зарабатывать деньги. Я их заработал, когда был молодым, а сейчас остались крохи, как говорится. Тогда были деньги, а сейчас это крошки», – сказал Глушаков.

    • 37-летний хавбек сохраняет контракт с «Химками», но в ближайшее время будет выступать за СКА.
    • Сообщалось, что Глушаков намерен сыграть за подмосковный клуб против «Спартака» в 30-м туре РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (4)
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    Питерский князь
    1728034871
    Теперь остаётся идти и работать прост.титуткой. может быть кто-нибудь и заплатит ему нормальные деньги, за то чтобы обосать бывшего капитана срамтака.
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    ilich55
    1728036707
    Дениска, пора браться за самогонный завод, пока ещё остались крошки.
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    evgevg13
    1728039895
    А нехрен было швыряться направо и налево. Нефиг теперь плакать. Никто из простых людей, живущих на простую зп тебя жалеть не будет.
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