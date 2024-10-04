Глушаков оценил свои заработки в футболе

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал предстоящие выступления за СКА из Ростова-на-Дону в Медиалиге.

«Отпускаю потихоньку всю ситуацию. Уже не понимаю, где медийная лига – в РПЛ или в Медиалиге. Это бизнес, возрастные игроки не нужны, на них не заработаешь.

Футбол движется так, чтобы зарабатывать деньги. Я их заработал, когда был молодым, а сейчас остались крохи, как говорится. Тогда были деньги, а сейчас это крошки», – сказал Глушаков.