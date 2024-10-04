Защитник «Реала» предрек будущее нападающего «Барселоны» Ямаля

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер высказался о перспективах нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля.
«Нужно отдать ему должное за то, что он делает. Это просто невероятно! У него впереди впечатляющее будущее. Надеюсь, он будет здоров – нельзя никому желать зла.
То, что он делал на Евро и продолжает делать в «Барсе» в 17 лет… Это пугает, реально пугает. Его ждет яркое будущее», – сказал Рюдигер в эфире YouTube-канала The Inside Scoop.
- 17-летний Ямаль провел в этом сезоне 10 матчей, забил 5 голов, отдал 5 передач.
- На Евро-2024 форвард «Барселоны» был признан лучшим молодым игроком.