Защитник «Реала» предрек будущее нападающего «Барселоны» Ямаля

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер высказался о перспективах нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Нужно отдать ему должное за то, что он делает. Это просто невероятно! У него впереди впечатляющее будущее. Надеюсь, он будет здоров – нельзя никому желать зла.

То, что он делал на Евро и продолжает делать в «Барсе» в 17 лет… Это пугает, реально пугает. Его ждет яркое будущее», – сказал Рюдигер в эфире YouTube-канала The Inside Scoop.