Дивеев заявил, что ЦСКА поборется за первое место в РПЛ

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о целях и выступлении команды в сезоне-2024/25.
– Как оцените результаты ЦСКА по итогам 10 туров чемпионата России?
– Ну по чемпионату скажу, что мы, наверное, где-то потеряли очки свои – с тем же «Краснодаром» (1:2) и тем же «Локомотивом» (0:1). И даже можно сказать, что и с «Зенитом» (0:1), потому что игра была интересная – мы могли спокойно выигрывать, но не получилось.
– Круговой говорит, что вы догоните «Зенит», хоть и отстаете от него уже на шесть очков.
– Конечно. Мы будем стараться.
– А «Краснодар» с «Локомотивом»?
– Мы будем бороться за первое место.
- ЦСКА занимает в РПЛ 5-е место с 17 очками после 10 туров.
- Отставание команды от «Краснодара» и «Локомотива» составляет 7 очков, от «Зенита» – 6.