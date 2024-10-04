Дивеев заявил, что ЦСКА поборется за первое место в РПЛ

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о целях и выступлении команды в сезоне-2024/25.

– Как оцените результаты ЦСКА по итогам 10 туров чемпионата России?

– Ну по чемпионату скажу, что мы, наверное, где-то потеряли очки свои – с тем же «Краснодаром» (1:2) и тем же «Локомотивом» (0:1). И даже можно сказать, что и с «Зенитом» (0:1), потому что игра была интересная – мы могли спокойно выигрывать, но не получилось.

– Круговой говорит, что вы догоните «Зенит», хоть и отстаете от него уже на шесть очков.

– Конечно. Мы будем стараться.

– А «Краснодар» с «Локомотивом»?

– Мы будем бороться за первое место.