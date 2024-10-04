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    Дивеев заявил, что ЦСКА поборется за первое место в РПЛ

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о целях и выступлении команды в сезоне-2024/25.

    – Как оцените результаты ЦСКА по итогам 10 туров чемпионата России?

    – Ну по чемпионату скажу, что мы, наверное, где-то потеряли очки свои – с тем же «Краснодаром» (1:2) и тем же «Локомотивом» (0:1). И даже можно сказать, что и с «Зенитом» (0:1), потому что игра была интересная – мы могли спокойно выигрывать, но не получилось.

    – Круговой говорит, что вы догоните «Зенит», хоть и отстаете от него уже на шесть очков.

    – Конечно. Мы будем стараться.

    – А «Краснодар» с «Локомотивом»?

    – Мы будем бороться за первое место.

    • ЦСКА занимает в РПЛ 5-е место с 17 очками после 10 туров.
    • Отставание команды от «Краснодара» и «Локомотива» составляет 7 очков, от «Зенита» – 6.

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    Источник: «Известия»

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    Комментарии (1)
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    Чермындыр
    1728027924
    Если усиливаться такими игроками как Х...йта, то на первую тройку можно даже и не смотреть
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