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    Глушаков прокомментировал переход в медиаклуб

    Полузащитник Денис Глушаков подтвердил, что его текущий контракт с «Химками» продолжает действовать. Хавбек также подтвердил намерение выступать параллельно в медиафутбольных турнирах.

    «Контракт остается. Судя по общению с президентом, я остаюсь в структуре клуба, а дальше примем решение, какая будет должность. Как бы я и заходил играющим тренером, были такие договоренности.

    Никто мне не обещал место в составе. Наверное, физические кондиции меня не подвели бы точно. Поиграть я мог и еще могу в РПЛ, но сейчас надо адекватно смотреть.

    Мне 37, в январе 38, а сейчас искать какую-то команду нет шансов, потому что трансферное окно закрыто, а поиграть мне хочется. Вот и вся история. Остается Медиалига», – сказал Глушаков.

    • Хавбек будет играть за медиаклуб СКА (Ростов-на-Дону).
    • Сообщалось, что Глушаков намерен сыграть за «Химки» против «Спартака» в 30-м туре РПЛ.
    • В этом сезоне полузащитник провел за подмосковный клуб 8 матчей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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