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    Тренер «Спартака» – об уходе Соболева в «Зенит»: «Хорошо»

    Ненад Сакич, тренер «Спартака», высказался о летнем уходе из команды нападающего Александра Соболева.

    – Было не совсем понятно, как «Спартак» будет играть без Соболева. Сейчас вы решили эту проблему?

    – Играть без него можно. Мы это показываем: тот же Угальде забил уже шесть мячей. Плюс у нас есть Шамар, Жозе, который восстановился. Сезон долгий, поэтому нам важны все.

    – Как вы попрощались с Александром?

    – Это уже прошлое. Не хочу говорить об этих старых вещах. Он захотел уйти. Хорошо.

    • Соболев куплен «Зенитом» за 10 миллионов евро.
    • В «Спартаке» игрок провел 4,5 года.
    • Накануне Соболев забил дебютный гол за «Зенит» в ворота «Акрона».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (2)
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    subbotaspartak
    1727946433
    Он захотел уйти. Хорошо..... До пенсии тему мурыжить собираются?
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    andr45
    1727950358
    А, если Денисова, Литвинова, Зиньковского уйдут, то будет еще лучше)
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