Тренер «Спартака» – об уходе Соболева в «Зенит»: «Хорошо»

Ненад Сакич, тренер «Спартака», высказался о летнем уходе из команды нападающего Александра Соболева.
– Было не совсем понятно, как «Спартак» будет играть без Соболева. Сейчас вы решили эту проблему?
– Играть без него можно. Мы это показываем: тот же Угальде забил уже шесть мячей. Плюс у нас есть Шамар, Жозе, который восстановился. Сезон долгий, поэтому нам важны все.
– Как вы попрощались с Александром?
– Это уже прошлое. Не хочу говорить об этих старых вещах. Он захотел уйти. Хорошо.
- Соболев куплен «Зенитом» за 10 миллионов евро.
- В «Спартаке» игрок провел 4,5 года.
- Накануне Соболев забил дебютный гол за «Зенит» в ворота «Акрона».