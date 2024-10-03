Тренер «Спартака» – об уходе Соболева в «Зенит»: «Хорошо»

Ненад Сакич, тренер «Спартака», высказался о летнем уходе из команды нападающего Александра Соболева.

– Было не совсем понятно, как «Спартак» будет играть без Соболева. Сейчас вы решили эту проблему?

– Играть без него можно. Мы это показываем: тот же Угальде забил уже шесть мячей. Плюс у нас есть Шамар, Жозе, который восстановился. Сезон долгий, поэтому нам важны все.

– Как вы попрощались с Александром?

– Это уже прошлое. Не хочу говорить об этих старых вещах. Он захотел уйти. Хорошо.