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    Соболев оценил уровень своей адаптации в «Зените»

    Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал процесс адаптации в новой команде

    – Скажите, можно ли утверждать, что сейчас вы окончательно освоились в команде и принимаете новые для себя спортивные условия?

    – Говорил после игры с «Рубином», что осталось чуть‑чуть для полной адаптации. Но, как оказалось, чуть труднее все это проходит.

    Наверное, не буду лукавить, что все‑таки, как я тогда говорил, что нужно чуть‑чуть времени, и я это повторю. Нужно еще немножко времени, но надеюсь, что гол добавит уверенности.

    • В августе Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» за 10 млн евро.
    • В его активе 1 гол и 1 ассист в 5 матчах.
    • Зенитовские фанаты освистывают и оскорбляют форварда из-за его спартаковского прошлого.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    Скоро на руках носить будут,прямо до болота.
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