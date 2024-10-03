Соболев оценил уровень своей адаптации в «Зените»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал процесс адаптации в новой команде

– Скажите, можно ли утверждать, что сейчас вы окончательно освоились в команде и принимаете новые для себя спортивные условия?

– Говорил после игры с «Рубином», что осталось чуть‑чуть для полной адаптации. Но, как оказалось, чуть труднее все это проходит.

Наверное, не буду лукавить, что все‑таки, как я тогда говорил, что нужно чуть‑чуть времени, и я это повторю. Нужно еще немножко времени, но надеюсь, что гол добавит уверенности.