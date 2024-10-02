Тренер «Спартака» прокомментировал волевую победу над «Динамо»

Ненад Сакич, тренер «Спартака», высказался о кубковом матче против «Динамо» (3:2).

Сакич давал интервью, поскольку главный тренер Деян Станкович был удален за 2 желтые карточки.

«Спартак» уступал в счете.

Победный мяч забил Виллиан Жозе со штрафного уже в отсутствие Станковича на скамейке.

– Как удалось вытащить это дерби?

– Нам удалось перевернуть игру, потому что ребята верили до конца в победу. Игра была сложной, все отдавались на поле полностью и смогли добиться нужного результата. Команда показала характер, командный дух. Во втором тайме мы доминировали, показывали свой футбол. Наш стиль предполагает определенные риски, мы это понимали.

– На «Спартак» оказывается давление. Важно было победить сейчас?

– Для нас все матчи абсолютно одинаковые – товарищеские, чемпионат, Кубок. Каждый должен отдавать себя на 100%.