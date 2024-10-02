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    • Тренер «Спартака» прокомментировал волевую победу над «Динамо»

    Тренер «Спартака» прокомментировал волевую победу над «Динамо»

    Ненад Сакич, тренер «Спартака», высказался о кубковом матче против «Динамо» (3:2).

    • Сакич давал интервью, поскольку главный тренер Деян Станкович был удален за 2 желтые карточки.
    • «Спартак» уступал в счете.
    • Победный мяч забил Виллиан Жозе со штрафного уже в отсутствие Станковича на скамейке.

    – Как удалось вытащить это дерби?

    – Нам удалось перевернуть игру, потому что ребята верили до конца в победу. Игра была сложной, все отдавались на поле полностью и смогли добиться нужного результата. Команда показала характер, командный дух. Во втором тайме мы доминировали, показывали свой футбол. Наш стиль предполагает определенные риски, мы это понимали.

    – На «Спартак» оказывается давление. Важно было победить сейчас?

    – Для нас все матчи абсолютно одинаковые – товарищеские, чемпионат, Кубок. Каждый должен отдавать себя на 100%.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.10.2024 21:57
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    Комментарии (18)
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    Янвapь 69
    1727895796
    Волевую победу Мешкова над Динамо
    Ответить
    Питерский князь
    1727896004
    Что он там бухнул? Я смотрел игру, Срамтак, чисто отскочил!
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    Спартачище
    1727896431
    Вот адекватный комментарий специалиста А болотный дурачок сирожа симак бы опять ныл про судей и несправедливость
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    polozovs
    1727901730
    сегодня Москва - красно-белая
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    Нуф-Нуф
    1727903927
    Полтора б,омжа, а вони от них в ветке, как от сотни хорьков. Еще раз подтверждается истина, что Синит - позор российского футбола.
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    FCSpartakM
    1727904557
    Жаль, что на эмоциях в основном и игра. Работы Станковича нет. Опять куча непонятных замен в виде поменять ЦЗ или Шило Хлусевича на Мыло Денисова.
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    subbotaspartak
    1727933503
    Нам удалось перевернуть игру... Да, ИМ удалось...
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    alefreddy
    1727936263
    а почему нет Дуарте остальные кроме Мангаша никакие
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