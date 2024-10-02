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    • Жена Бузникина объяснилась за скандальные слова в адрес «Зенита»

    Жена Бузникина объяснилась за скандальные слова в адрес «Зенита»

    Наталья Бузникина, супруга главы селекционного отдела «Краснодара» Максима Бузникина, прокомментировала свои слова в адрес «Зенита».

    • Бузникина после матча «Краснодар»«Зенит» (2:0) выложила провокационный пост со словами: «Вот столько мы засадили «Зениту»!».

    «Уважаемые болельщики «Зенита», а также журналисты, которые вывели мою сторис с последней игры во все издания с заголовками, что я «поиздевалась», «затроллила» и т.д. чемпионов России. Обращаюсь к вам! Не было такой цели – «унизить» и т.д. Это был выплеск эмоций, которые бурлили всю игру. Футбол – это то, что объединяет абсолютно разных людей, это 90 минут, когда ты оставляешь всю остальную жизнь за стадионом и живешь игрой!

    Да, я употребила некорректное слово, но эта победа была фееричной, как и вся игра! Я не официальное лицо клуба, я обычный болельщик, простой человек, у меня нет брони от хейта. Виртуально вы уже все отомстили мне. Да, наш клуб еще не брал титулов, но все впереди. И пусть это решается на поле, а не у меня в комментариях. Прошу мир», – написала Бузникина в соцсети.

    • У «Краснодара» 1+1 оформил Джон Кордоба.
    • Краснодарцы лидируют в РПЛ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.10.2024 19:30
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    Комментарии (10)
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    Вячеслав_fcsm
    1727890261
    Зачем? Зенит=Газпром. Газпром медиа лешил страны ЛЧ. Я бы еще больше тролил. Вот это реально позор. Контора которая вливает милларды бюджетных денег в клуб и болельщика лишили лучшего клубного. Вот за что извиняться, надо, а не за эмоции. Вспоминая жест президента Зенита... Никто ж не извинялся
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    Айболид
    1727890500
    Да всем посрать на то , что ты там строчишь в мессенджерах . Всем , кроме местной свиносекты - им такое заходит "на ура" .
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    Питерский князь
    1727891384
    Да ничего страшного, отсоси у Лусиано, принеси извинения за наступление на пах и нам даже не придётся притворяться, что мы тебя не знаем.
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    Спартачище
    1727892754
    Кули перед этим омжатским сбродом оправдываться Их на всю страну горстка маргиналов Да и на каждом стадионе страны кричат, что они позор и посмешище
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    Гор--google
    1727893280
    Перед кем извиняешься,почему забздела? Ты права,и не юли.Макс наверное не знал про твой косяк,по поводу вот этой статейки.
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    serhio80
    1727893621
    зенит позор российского футбола!
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    serhio80
    1727893663
    школьники с болот, сидящие с 10-20 клонов еще больший позор!
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    serhio80
    1727893717
    загонять бюджетников за 500 рублей и под угрозой увольнения еще больший позор!
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    FWSPM
    1727922276
    Все правильно сказала засадили как следует газу
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