Жена Бузникина объяснилась за скандальные слова в адрес «Зенита»

Наталья Бузникина, супруга главы селекционного отдела «Краснодара» Максима Бузникина, прокомментировала свои слова в адрес «Зенита».

Бузникина после матча «Краснодар» – «Зенит» (2:0) выложила провокационный пост со словами: «Вот столько мы засадили «Зениту»!».

«Уважаемые болельщики «Зенита», а также журналисты, которые вывели мою сторис с последней игры во все издания с заголовками, что я «поиздевалась», «затроллила» и т.д. чемпионов России. Обращаюсь к вам! Не было такой цели – «унизить» и т.д. Это был выплеск эмоций, которые бурлили всю игру. Футбол – это то, что объединяет абсолютно разных людей, это 90 минут, когда ты оставляешь всю остальную жизнь за стадионом и живешь игрой!

Да, я употребила некорректное слово, но эта победа была фееричной, как и вся игра! Я не официальное лицо клуба, я обычный болельщик, простой человек, у меня нет брони от хейта. Виртуально вы уже все отомстили мне. Да, наш клуб еще не брал титулов, но все впереди. И пусть это решается на поле, а не у меня в комментариях. Прошу мир», – написала Бузникина в соцсети.