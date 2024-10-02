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    Селюк перечислил три клуба, которые поборются за титул РПЛ

    Агент Дмитрий Селюк определил круг претендентов на титул РПЛ.

    – На ваш взгляд, «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» – это тройка, которая будет бороться за чемпионство?

    – Да. «Динамо» – пятое, ЦСКА – шестое. Я называл четверку, приплюсовывая туда «Спартак», но вот эти последние две игры, с «Динамо» и «Локомотивом», пока не дают мне сейчас это сказать. Почему? «Спартак» выглядел очень невнятно в матче с «Локомотивом».

    • В таблице лидируют «Локомотив» и «Краснодар».
    • «Зенит» отстает на очко.
    • Петербуржцы выиграли 6 последних сезонов РПЛ.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    02.10.2024 16:25
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    Комментарии (2)
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    Питерский князь
    1727891638
    Да, эти все клубы поборются, а чемпионом станет Зенит!
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    suhoffmonstro
    1727894335
    Судьи решат кому быть чемпионом.
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