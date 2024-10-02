Селюк перечислил три клуба, которые поборются за титул РПЛ

Агент Дмитрий Селюк определил круг претендентов на титул РПЛ.

– На ваш взгляд, «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» – это тройка, которая будет бороться за чемпионство?

– Да. «Динамо» – пятое, ЦСКА – шестое. Я называл четверку, приплюсовывая туда «Спартак», но вот эти последние две игры, с «Динамо» и «Локомотивом», пока не дают мне сейчас это сказать. Почему? «Спартак» выглядел очень невнятно в матче с «Локомотивом».