В Госдуме отреагировали на призыв фанатов «ПСЖ» вернуть Сафонова в основу

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на поведение болельщиков «ПСЖ».

Парижские фанаты после ошибок Джанлуиджи Доннаруммы в матче Лиги чемпионов против «Арсенала» (0:2) призвали в соцсетях вернуть в основу Матвея Сафонова.

«Эммануэль Макрон сделал все, чтобы разрушить наши добрые отношения с французским народом. Но это сделать не удастся.

И хорошее подтверждение этому, мнение болельщиков, которые основаны не на политических требованиях, а на жизненных взаимоотношениях людей между собой.

Поэтому мы благодарны нашим друзьям из Франции и гордимся нашим футболистом. Вообще там традиционно хорошо относятся к России.

Обычный француз – друг нашей страны. И мы должны поддерживать и развивать эти добрые отношения благодаря спорту в том числе», – сказал Свищев.