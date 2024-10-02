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    • В Госдуме отреагировали на призыв фанатов «ПСЖ» вернуть Сафонова в основу

    В Госдуме отреагировали на призыв фанатов «ПСЖ» вернуть Сафонова в основу

    Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на поведение болельщиков «ПСЖ».

    • Парижские фанаты после ошибок Джанлуиджи Доннаруммы в матче Лиги чемпионов против «Арсенала» (0:2) призвали в соцсетях вернуть в основу Матвея Сафонова.

    «Эммануэль Макрон сделал все, чтобы разрушить наши добрые отношения с французским народом. Но это сделать не удастся.

    И хорошее подтверждение этому, мнение болельщиков, которые основаны не на политических требованиях, а на жизненных взаимоотношениях людей между собой.

    Поэтому мы благодарны нашим друзьям из Франции и гордимся нашим футболистом. Вообще там традиционно хорошо относятся к России.

    Обычный француз – друг нашей страны. И мы должны поддерживать и развивать эти добрые отношения благодаря спорту в том числе», – сказал Свищев.

    • Сафонов куплен у «Краснодара» за 20 миллионов евро.
    • При Матвее в воротах «ПСЖ» в 1-м туре Лиги чемпионов победил дома «Жирону» (1:0).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.10.2024 14:54
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    Комментарии (12)
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    subbotaspartak
    1727872037
    Работает Госдума, соображает...
    Ответить
    MazaiNN
    1727872803
    Парижские фанаты... В соцсетях... Призвали...))) Мы все прекрасно знаем как работают те соцсети. О фабрике троллей тоже все слышали. Есть прайс. Можно заказать 10.. 30 комментов. Поэтому комментировать депутату такие вещи...
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    The only one
    1727874589
    К чему это? Фанаты призвали вернуть в основу более сильного вратаря на данный период. И всё...
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    bset
    1727875341
    Отреагируйте на призыв россиян разогнать Госдуму
    Ответить
    AtticusFinch
    1727879278
    *********** вашу мать - неужели не на что больше реагировать...мдяяяяяяяяяяяяя....
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    NewLife
    1727880091
    Неужели свищев не может нигде эрегировать, кроме как в госдуме)) Заголовок - дно.
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    Sergey-Martinov-yandex
    1727880608
    Или бухой, или с большого бодуна. Третьего не дано.
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    Cleaner
    1727884551
    В Госдуме, ЗАЙМИТЕСЬ ЭКОНОМИКОЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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    Каратель помойников
    1727884831
    Опять Свищёв отреагировал))) неугомонный какой то,не дают ему покоя другие страны...а если где то в Африке во время футбольного матча кого нибудь съедят,Свищёв тоже будет реагировать?)
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    ВетеR
    1727892780
    у свищева, где-то вырос свищ...)
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