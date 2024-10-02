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    • Агент Маньяков попросил Гурцкая следить за словами из-за критики Денисова

    Агент Маньяков попросил Гурцкая следить за словами из-за критики Денисова

    Представитель защитника «Спартака» Даниила Денисова Александр Маньяков отреагировал на критику футболиста со стороны агента Тимура Гурцкая.

    – Теодор Гурцкая заявил, что ваш клиент срет как полковая лошадь. Что ответите Теодору?

    – Теодору отвечу – пусть следит за своими словами. Считаю, такого большого специалиста, как Теодор, такие слова не красят.

    – Что скажете по игре Даниила? Последние матчи не удались, – с чем это связываете?

    – С травмой. Еще не готов. Ахилл. Только восстановился.

    Перед «Динамо» потренировался одну тренировку. С «Локомотивом» был на самый удачный матч, но видите, как сейчас выглядит Пиняев – просто великолепно.

    Плюс к этому, давайте откровенно, Деян не угадал с составом. Намудрил с тактикой. И думаю, на команде это сказалось.

    • Гурцкая после матча 10-го тура «Локомотив»«Спартак» (3:1) сказал о тактике главного тренера красно-белых Деяна Станковича: «Выставил Денисова, который срет как полковая лошадь в каждом матче. Из него Тюкавин сделал петрушку».
    • 21-летний Денисов сыграл в этом сезоне 12 матчей за «Спартак».

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    Источник: телеграм-канал «ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ»

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    02.10.2024 13:01
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    Комментарии (8)
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    Янвapь 69
    1727864018
    У маньяков, как и футболистов, тоже есть агенты
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    ...уефан
    1727864447
    ..."Маньяков-Гурцкая" - уже слух режет и смешно, дальше можно и не читать)...
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    FWSPM
    1727867366
    Последние матчи не задались? Да это днище весь прошлый сезон через матч привозило. Уберите уберите уже это недоразумение из Спартака!
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    mahan
    1727868114
    У него уже 3 сезон не задался. Гнать его на из команды. Это игрок второй лиги.
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    alefreddy
    1727873431
    а что не так сказал сколько через него забили
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    timon2401
    1727879215
    всё верно он сказал про то ЧТО именно делает Денисов на поле))) и не только в этом сезоне но и предыдущих тоже..
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