Агент Маньяков попросил Гурцкая следить за словами из-за критики Денисова

Представитель защитника «Спартака» Даниила Денисова Александр Маньяков отреагировал на критику футболиста со стороны агента Тимура Гурцкая.
– Теодор Гурцкая заявил, что ваш клиент срет как полковая лошадь. Что ответите Теодору?
– Теодору отвечу – пусть следит за своими словами. Считаю, такого большого специалиста, как Теодор, такие слова не красят.
– Что скажете по игре Даниила? Последние матчи не удались, – с чем это связываете?
– С травмой. Еще не готов. Ахилл. Только восстановился.
Перед «Динамо» потренировался одну тренировку. С «Локомотивом» был на самый удачный матч, но видите, как сейчас выглядит Пиняев – просто великолепно.
Плюс к этому, давайте откровенно, Деян не угадал с составом. Намудрил с тактикой. И думаю, на команде это сказалось.
- Гурцкая после матча 10-го тура «Локомотив» – «Спартак» (3:1) сказал о тактике главного тренера красно-белых Деяна Станковича: «Выставил Денисова, который срет как полковая лошадь в каждом матче. Из него Тюкавин сделал петрушку».
- 21-летний Денисов сыграл в этом сезоне 12 матчей за «Спартак».