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    • Футболиста «Манчестер Сити» подозревают в краже мобильного телефона

    Футболиста «Манчестер Сити» подозревают в краже мобильного телефона

    Полузащитника «Манчестер Сити» Матеуса Нуньеса подозревают в краже мобильного телефона у 58-летнего человека в ночном клубе La Riviera в Мадриде, где футболист проводил выходные с друзьями.

    Инцидент произошел еще 8 сентября около 5:30 утра. Согласно полицейскому отчету, Нуньес выхватил мобильный телефон у 58-летнего мужчины в туалете заведения. Свидетели рассказали, что потерпевший пытался сфотографировать игрока. Футболист разозлился и отобрал у человека телефон, сказав, что не отдаст его.

    По другой версии, посетитель заведения дотронулся до игрока, держа в руке телефон, и Нуньес отобрал устройство, думая, что его снимают. 58-летний мужчина обратился в полицию, которая обнаружила у игрока «Манчестер Сити» чужой телефон и задержала его. Сообщается, что португалец вел себя дерзко по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

    Нуньес был арестован, доставлен в полицейский участок и допрошен. Несколько часов спустя его освободили под залог до суда.

    • 26-летний хавбек провел в этом сезоне 6 матчей за «Манчестер Сити», забил 1 гол, отдал 1 передачу.
    • Нуньес также играет за сборную Португалии и выступал за нее на Евро-2024.

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    Источник: El Mundo

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    02.10.2024 11:41
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