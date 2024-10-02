Футболиста «Манчестер Сити» подозревают в краже мобильного телефона

Полузащитника «Манчестер Сити» Матеуса Нуньеса подозревают в краже мобильного телефона у 58-летнего человека в ночном клубе La Riviera в Мадриде, где футболист проводил выходные с друзьями.

Инцидент произошел еще 8 сентября около 5:30 утра. Согласно полицейскому отчету, Нуньес выхватил мобильный телефон у 58-летнего мужчины в туалете заведения. Свидетели рассказали, что потерпевший пытался сфотографировать игрока. Футболист разозлился и отобрал у человека телефон, сказав, что не отдаст его.

По другой версии, посетитель заведения дотронулся до игрока, держа в руке телефон, и Нуньес отобрал устройство, думая, что его снимают. 58-летний мужчина обратился в полицию, которая обнаружила у игрока «Манчестер Сити» чужой телефон и задержала его. Сообщается, что португалец вел себя дерзко по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

Нуньес был арестован, доставлен в полицейский участок и допрошен. Несколько часов спустя его освободили под залог до суда.