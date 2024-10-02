В «Локомотиве» сказали, сколько денег получают от РЖД

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных назвал сумму взноса, которую клуб получает от РЖД.

– Вы впервые вошли в совет директоров клуба в марте 2019 года. Можно говорить, что с тех пор зависимость от РЖД и ее дочек сильно увеличилась?

– Каких-то больших изменений не произошло. Взнос компании ежегодно не увеличивался.

– Сколько вносила компания?

– Ровно столько же, сколько за последние 10 лет.

– Помню, еще обычно фигурировала сумма в 6 млрд или 5,5 млрд рублей в зависимости от того, считать с налогами или без них.

– 5,5 млрд рублей.

– Плюс налоги?

– Нет. 5,5 млрд рублей – это уже с налогами.

– На 2025 год планируется такой же взнос клубу со стороны РЖД?

– Если всe будет хорошо, то сумма останется такой же. Вообще, наоборот, я бы сказал, что за последний год «Локомотив» большие деньги получил от телевизионных трансляций, за четвертое место по итогам прошлого чемпионата России пришла достаточно приличная сумма.

Неплохо сегодня работает маркетинговая служба, продажи каких-то наших рекламных мест и прочее. То есть эти показатели тоже растут в бюджете. У нас новый букмекер появился – это дополнительные средства в бюджете клуба, поэтому, наверное, эта зависимость [от РЖД] за последний год пропорционально даже где-то снизилась.

– Помимо тех 5,5 млрд рублей от РЖД, сколько из других источников денег вы заработали за текущий год?

– Это в клуб надо задать вопрос. Еще раз хочу подчеркнуть, что увеличились суммы от телевизионных трансляций, от букмекера, от текущей коммерческой деятельности. Клубный магазин дает сегодня хорошие продажи, и новая коллекция формы по некоторым позициям уже продана – такого в последние годы не было.