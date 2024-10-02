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    В «Локомотиве» сказали, сколько денег получают от РЖД

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных назвал сумму взноса, которую клуб получает от РЖД.

    – Вы впервые вошли в совет директоров клуба в марте 2019 года. Можно говорить, что с тех пор зависимость от РЖД и ее дочек сильно увеличилась?

    – Каких-то больших изменений не произошло. Взнос компании ежегодно не увеличивался.

    – Сколько вносила компания?

    – Ровно столько же, сколько за последние 10 лет.

    – Помню, еще обычно фигурировала сумма в 6 млрд или 5,5 млрд рублей в зависимости от того, считать с налогами или без них.

    – 5,5 млрд рублей.

    – Плюс налоги?

    – Нет. 5,5 млрд рублей – это уже с налогами.

    – На 2025 год планируется такой же взнос клубу со стороны РЖД?

    – Если всe будет хорошо, то сумма останется такой же. Вообще, наоборот, я бы сказал, что за последний год «Локомотив» большие деньги получил от телевизионных трансляций, за четвертое место по итогам прошлого чемпионата России пришла достаточно приличная сумма.

    Неплохо сегодня работает маркетинговая служба, продажи каких-то наших рекламных мест и прочее. То есть эти показатели тоже растут в бюджете. У нас новый букмекер появился – это дополнительные средства в бюджете клуба, поэтому, наверное, эта зависимость [от РЖД] за последний год пропорционально даже где-то снизилась.

    – Помимо тех 5,5 млрд рублей от РЖД, сколько из других источников денег вы заработали за текущий год?

    – Это в клуб надо задать вопрос. Еще раз хочу подчеркнуть, что увеличились суммы от телевизионных трансляций, от букмекера, от текущей коммерческой деятельности. Клубный магазин дает сегодня хорошие продажи, и новая коллекция формы по некоторым позициям уже продана – такого в последние годы не было.

    • «Локомотив» занимает в РПЛ 2-е место с 24 очками после 10 туров.
    • ОАО «РЖД» является генеральным спонсором клуба. Также клуб спонсирует еще целый ряд компаний, связанных с РЖД и перевозками.

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    Источник: «Известия»

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    02.10.2024 11:20
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