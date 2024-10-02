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    • Агент Селюк объяснил, почему Глушенков не уедет в европейский чемпионат

    Агент Селюк объяснил, почему Глушенков не уедет в европейский чемпионат

    Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил перспективы полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова продолжить свою карьеру в европейском чемпионате.

    – Я думаю, во-первых, «Зенит» его не отдаст. Во-вторых, ни про какую Европу речи идти не может. В-третьих, такую же зарплату ему никогда и нигде в жизни не получить. В-четвертых, Глушенков любит деньги. Поэтому до конца контракта он будет в «Зените». Про Европу говорить нечего – никуда он не пойдет.

    – То есть, у него нет такой мотивации, на ваш взгляд?

    – Он не из тех людей, как Кузяев, которые пойдут на существенное понижение в зарплате. Чтобы пойти в Европу, ему надо минимум в два раза уменьшить свою зарплату. Глушенков не из этой категории людей.

    • 25-летний Максим Глушенков перешел в «Зенит» летом 2024 года из «Локомотива» за 6,3 миллиона евро. В 9 матчах сезона во всех турнирах полузащитник забил 9 мячей и отдал 1 результативную передачу.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Глушенкова в 16 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    02.10.2024 10:30
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    Комментарии (6)
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    Plyash
    1727857338
    - Там чудеса,там леший бродит - Русалка на ветвях сидит - Там ступа с Бабою-Ягой - Идёт,бредёт сама собой... - Здесь Глушенков над златом чахнет - Здесь русский дух,здесь Русью пахнет...
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    FCSpartakM
    1727859029
    Так и есть, пройдет сезон -другой и Глуш даже игроком старта не будет и будет на своей ЗП с бонусами невменяемыми за титулы.
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    Айболид
    1727859366
    Судя по коммнтам - рыла локти то кусают .
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    ...уефан
    1727865339
    ...между деньгами и большими деньгами, выбор пал на последнее)...
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    FWSPM
    1727867094
    Суперзвезда глушков будет через год в оренбурге как и все остальные паспортисты
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    Питерский князь
    1727871787
    Глушенкову 25 лет. Если он в этом сезоне забьёт больше 20 мячей, то уедет в Европу миллионов за 80. И зп дадут нормальную.
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