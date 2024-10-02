Агент Селюк объяснил, почему Глушенков не уедет в европейский чемпионат

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил перспективы полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова продолжить свою карьеру в европейском чемпионате.
– Я думаю, во-первых, «Зенит» его не отдаст. Во-вторых, ни про какую Европу речи идти не может. В-третьих, такую же зарплату ему никогда и нигде в жизни не получить. В-четвертых, Глушенков любит деньги. Поэтому до конца контракта он будет в «Зените». Про Европу говорить нечего – никуда он не пойдет.
– То есть, у него нет такой мотивации, на ваш взгляд?
– Он не из тех людей, как Кузяев, которые пойдут на существенное понижение в зарплате. Чтобы пойти в Европу, ему надо минимум в два раза уменьшить свою зарплату. Глушенков не из этой категории людей.
- 25-летний Максим Глушенков перешел в «Зенит» летом 2024 года из «Локомотива» за 6,3 миллиона евро. В 9 матчах сезона во всех турнирах полузащитник забил 9 мячей и отдал 1 результативную передачу.
- Transfermarkt оценивает стоимость Глушенкова в 16 миллионов евро.