«Манчестер Сити» повторил рекорд «Манчестер Юнайтед» 15-летней давности

«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Слован» со счетом 4:0 во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Команда Хосепа Гвардиолы 25 матчей подряд не проигрывает в ЛЧ в основное время.

«Сити» повторил рекорд «Манчестер Юнайтед», установленным в период между сентябрем 2007 года и маем 2009 года.