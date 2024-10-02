«Манчестер Сити» повторил рекорд «Манчестер Юнайтед» 15-летней давности

«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Слован» со счетом 4:0 во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Команда Хосепа Гвардиолы 25 матчей подряд не проигрывает в ЛЧ в основное время.
«Сити» повторил рекорд «Манчестер Юнайтед», установленным в период между сентябрем 2007 года и маем 2009 года.
- Для нового рекорда «Манчестер Сити» нужно дома не уступить «Спарте» 23 октября.
- Команда не знает поражений в ЛЧ с мая 2022 года, когда они проиграли «Реалу» (1:3) в ответном полуфинале турнира.
- После этого в их активе 17 побед и 8 ничьих.