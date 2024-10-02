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    • «Манчестер Сити» повторил рекорд «Манчестер Юнайтед» 15-летней давности

    «Манчестер Сити» повторил рекорд «Манчестер Юнайтед» 15-летней давности

    «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Слован» со счетом 4:0 во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

    Команда Хосепа Гвардиолы 25 матчей подряд не проигрывает в ЛЧ в основное время.

    «Сити» повторил рекорд «Манчестер Юнайтед», установленным в период между сентябрем 2007 года и маем 2009 года.

    • Для нового рекорда «Манчестер Сити» нужно дома не уступить «Спарте» 23 октября.
    • Команда не знает поражений в ЛЧ с мая 2022 года, когда они проиграли «Реалу» (1:3) в ответном полуфинале турнира.
    • После этого в их активе 17 побед и 8 ничьих.

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    Источник: Opta Analyst

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    02.10.2024 01:00
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