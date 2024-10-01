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    • Зенитовец Барриос любит российский автопром: «Ему нравится водить LADA»

    Зенитовец Барриос любит российский автопром: «Ему нравится водить LADA»

    Опорный полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос положительно относится к машинам российского производства.

    Ранее нападающий Александр Соболев опубликовал фото с колумбийским одноклубником в автомобиле LADA.

    «Вильмару нравится российский автопром и, в частности, водить LADA. Всем футболистам «Зенита» выдают машины этой марки. Многие ездят на них.

    Российские или европейские автомобили? Вильмар водит и те и те. Ему нравятся все», – сказал агент футболиста Луис Фелипе Поссо.

    • 30-летний Барриос в «Зените» с 2019 года.
    • Его статистика: 203 матча, 3 гола, 6 ассистов.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027-го.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.10.2024 22:58
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    Комментарии (9)
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    ss21
    1727813565
    Дайте угадаю модели: Лада Прадо и Жигули седьмой серии.
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    fakeid
    1727816285
    раньше всем премиальные ниссаны выдавали, да и хрякам тоже, когда были контракты. а теперь упоротые весты с конским ценником.
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    DMитрий
    1727816460
    Я по жизни не зануда, бухло и Ладу буду...
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    timon2401
    1727841463
    ага...и питаются они в свободное время в общепитовской столовке за 200р. за комплекс))
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    anatolich72
    1727846235
    Майбах-веста с шильдиком лада!
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    Bez Imeni
    1727848018
    ну и правильно, что они себе нормальную машину не могут купить
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    Ziklop
    1727851153
    Барриос без выпендронов по жизни, а нашим многим только понты важнее, а игра в футбол им не важна.
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    NewLife
    1727867010
    Девиз Тойота: "Управляй мечтой" Девиз Лада: "Не ссы доедим"
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