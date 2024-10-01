Зенитовец Барриос любит российский автопром: «Ему нравится водить LADA»

Опорный полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос положительно относится к машинам российского производства.

Ранее нападающий Александр Соболев опубликовал фото с колумбийским одноклубником в автомобиле LADA.

«Вильмару нравится российский автопром и, в частности, водить LADA. Всем футболистам «Зенита» выдают машины этой марки. Многие ездят на них.

Российские или европейские автомобили? Вильмар водит и те и те. Ему нравятся все», – сказал агент футболиста Луис Фелипе Поссо.